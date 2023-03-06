طهران: نسعى لشراء مقاتلات سوخوي 35 ونجري مباحثات مع بكين لبيعها مسيّرات إيرانية

قال وزير الدفاع الإيراني محمد رضا آشتياني إن طهران أقدمت على شراء مقاتلات "سوخوي 35" من روسيا سابقا، وإنها تتابع هذا الأمر، نافيا تسلم أي من معداتها، وأكد أن بلاده تجري محادثات مع الصين لبيعها مسيّرات إيرانية.

وأضاف آشتياني في مؤتمر صحفي أن من حق إيران تعزيز قوتها الدفاعية من خلال التعاون مع الدول الأخرى، ونفى حاجة إيران لشراء منظومة "إس-400" (S-400) الروسية، مشيرا إلى وجود اكتفاء ذاتي لدى طهران من المضادات الدفاعية، حسب تعبيره.

وكشف وزير الدفاع الإيراني عن تقديم عدة دول لطلبات شراء المسيّرات الإيرانية، مشيرا إلى وجود مباحثات تفصيلية مع الصين بهذا الشأن، وقال إن لدى بلاده علاقات عسكرية جيدة مع بكين، وإن العلاقات الإيرانية الصينية الروسية يمكن أن تحد من الأحادية الأميركية والغربية في العالم، وفق قوله.

وبشأن التهديدات الإسرائيلية لإيران، قال وزير الدفاع الإيراني إن "الكيان الصهيوني يلجأ لتنفيذ أعمال تخريبية بعد تأكد قادته من عجزهم عن القيام بعمليات علنية"، مضيفا أن تهديدات إسرائيل ليست سوى أوهام وحرب نفسية، وأن طهران سوف ترد على إسرائيل أينما ومتى رأت ذلك ضروريا.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انتقد تصريحات رئيس الوكالة الدولية الطاقة الذرية رافائيل غروسي التي قال فيها إن تنفيذ هجوم إسرائيلي على منشآت نووية في إيران غير قانوني.

وقال نتنياهو إن غروسي شخص جدير لكنه أدلى بتصريحات غير مناسبة، مضيفا أن إسرائيل ستواصل الدفاع عن نفسها في مواجهة من يدعو إلى إبادتها، حسب تعبيره.





من ناحية أخرى، وصف وزير الدفاع الإيراني الاتهامات الموجهة إلى بلاده ببيع مسيّرات وصواريخ لروسيا لاستخدامها في الحرب على أوكرانيا بالمزاعم التي لم تثبت، وأكد أن كييف لم تقدم أي وثائق لإثبات ذلك.

وكشف آشتياني أن وزارة الدفاع الإيرانية صنعت 38 قطعة لمواجهة ما سماها الأعمال التخريبية التي تستهدف المقرات الصناعية من قبل العدو، كاشفا عن وجود خطط لصناعة صواريخ باليستية جديدة دقيقة يصل مداها إلى ألفي كيلومتر.