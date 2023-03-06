تركيا تستدعي سفير واشنطن بسبب زيارة رئيس الأركان الأميركي لشمال شرق سوريا

استدعت وزارة الخارجية التركية سفير واشنطن لدى أنقرة جيف فليك وطلبت توضيحا حول زيارة رئيس الأركان الأميركية مارك ميلي إلى شمال شرق سوريا.

وأفادت مصادر دبلوماسية تركية الاثنين، بأنه جرى استدعاء فليك إلى الوزارة التي طلبت منه توضيحا حول الزيارة المفاجئة التي أجراها رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية مارك ميلي للمنطقة في 4 مارس/آذار الجاري.

ويوم أمس الأحد، قالت وكالة الأنباء السورية إن وزارة الخارجية أدانت بشدة زيارة غير معلنة لقائد عسكري أميركي كبير إلى شمال شرق البلاد، ووصفتها بأنها "غير شرعية" و"انتهاك صارخ" لسيادة البلاد.

وكان رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال مارك ميلي أجرى زيارة مفاجئة لسوريا يوم السبت لتقييم مهمة عمرها 8 أعوام تقريبا لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية، ومراجعة إجراءات حماية القوات الأميركية من أي هجوم.

وهذه الزيارة هي الأولى لميلي إلى سوريا منذ تسلمه رئاسة هيئة الأركان الأميركية المشتركة في 2019، إلا أنه كان زارها سابقا حين كان رئيسا لأركان الجيش.

وأوضح المتحدث باسم ميلي، الكولونيل دايف باتلر لفرانس برس أن زيارة ميلي السبت إلى شمال شرق سوريا كان هدفها لقاء القوات الموجودة هناك.

ويُعد التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية، والذي تقوده واشنطن، الداعم الرئيسي لما تعرف بقوات سوريا الديمقراطية، وعمودها الفقري وحدات حماية الشعب الكردية.

وينتشر 900 جندي أميركي ضمن قوات التحالف بمناطق سيطرة المقاتلين الأكراد، في قواعد عدة بمحافظة الحسكة (شمال شرق) والرقة (شمال) ودير الزور (شرق).