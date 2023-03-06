بالتزامن مع اجتماع الوكالة الذرية.. طهران تحذر من التسييس وتبدي استعدادها للعودة للمفاوضات مع الجميع

أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني -اليوم الاثنين- عن أمل بلاده بألا يكون هناك تسييس وضغوط في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يعقد اليوم في فيينا.

وأضاف كنعاني في مؤتمر صحفي أن طهران تأمل ألا تشهد أي تدخلات سياسية من بعض الدول في الاجتماع، موضحا أن بلاده توصلت إلى تفاهمات وصفها بالجيدة مع الوكالة الدولية يمكن أن تمهد لحل القضايا التقنية العالقة.

وأبدى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية استعداد طهران للعودة إلى المفاوضات النووية بمسؤولية مع جميع الأطراف، بما فيها واشنطن، مؤكدا أن تبادل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة متواصل عبر قنوات متعددة.

وأوضح كنعاني أن قرار زيادة عمليات التفتيش بمنشأة فوردو يأتي في إطار بنود اتفاق الضمانات الشاملة.





ملفات الاجتماع

ويبحث مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في اجتماع ربع سنوي يبدأ اليوم الاثنين في فيينا الملفات المرتبطة بالتزام طهران بالاتفاق النووي وبنود اتفاق الضمانات المشتركة.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن المجلس سيناقش في اجتماعه -الذي يستمر حتى العاشر من مارس/آذار الجاري- ملفات أخرى، منها ما يتعلق بالسلامة والأمن والضمانات النووية في أوكرانيا وفي كوريا الشمالية، وتنفيذ اتفاقية الضمانات الخاصة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في سوريا.

ويأتي الاجتماع عقب زيارة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إلى إيران وبالتزامن مع جولة لوزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في الشرق الأوسط يجري خلالها مباحثات بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي إن من حق الوكالة الدولية للطاقة الذرية تفتيش مراكز تخصيب اليورانيوم، على أن يتم ذلك وفق اتفاق وقوانين محددة.

ونفى المتحدث باسم المنظمة بهروز كمالوندي أن تكون طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية اتفقتا على تركيب كاميرات مراقبة جديدة في المنشآت النووية، مؤكدا أن ملف تخصيب اليورانيوم بنسبة 48% قد أغلق.





مهاجمة المنشآت النووية

في هذه الأثناء، انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تصريحات رئيس الوكالة الدولية الطاقة الذرية رافائيل غروسي التي قال فيها إن تنفيذ هجوم إسرائيلي على منشآت نووية في إيران غير قانوني.

وقال نتنياهو إن غروسي شخص جدير لكنه أدلى بتصريحات غير مناسبة، مضيفا أن إسرائيل ستواصل الدفاع عن نفسها في مواجهة من يدعو إلى إبادتها، حسب تعبيره.

وكان غروسي قال خلال مؤتمر صحفي مع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في طهران أمس الأول السبت إن الوكالة تستنكر أي هجوم أو تهديد بالهجوم على المنشآت النووية في العالم، معتبرا أن أي هجوم عسكري على المنشآت النووية عمل غير قانوني، وفق تعبيره.

وفي سياق متصل، قالت وزارة الخارجية الصينية في إفادة صحفية دورية اليوم الاثنين إن بكين تؤمن بأن الالتزام الكامل والفعال هو الطريق الصحيح للمضي قدما في المسألة النووية الإيرانية.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماو نينغ ردا على سؤال بخصوص إصدار الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران بيانا مشتركا بشأن التعاون النووي "على الولايات المتحدة اتخاذ قرار سياسي في أسرع وقت ممكن لتحقيق مخرجات المحادثات".