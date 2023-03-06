الأمين العام لحزب الله: ندعم ترشيح سليمان فرنجية في الانتخابات الرئاسية اللبنانية

أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله اليوم الاثنين دعم حزبه لوصول النائب والوزير السابق سليمان فرنجية إلى سدة الرئاسة في لبنان، بعد أكثر من 4 أشهر على شغور المنصب في البلاد الغارقة في انهيار اقتصادي متسارع.

وقال نصر الله في كلمة ألقاها عبر الشاشة خلال احتفال حزبي تكريما لجرحى حزبه وأسراه "المرشح الطبيعي الذي ندعمه في الانتخابات الرئاسية، ونعتبر أن المواصفات الني نأخذها بعين الاعتبار تنطبق عليه هو الوزير سليمان فرنجية"، مؤكدا أنه "ليس مرشح حزب الله" بل المرشح الذي يدعم وصوله.

وأضاف "نعمل لانتخاب رئيس في أقرب فرصة ولا نراهن على متغيرات أو تسويات إقليمية".

وشدد على أن حزب الله لن يقبل أن يفرض الخارج رئيسا للبنان، ولا يقبل أي فيتو خارجي على أي مرشح.

ويمنح هذا القرار فرنجية دعما مهما، لكنه لا يؤمن له على الفور ما يكفي من الأصوات في المجلس النيابي من أجل انتخابه رئيسا.

يذكر أن لبنان بلا رئيس منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون التي استمرت 6 سنوات في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي.