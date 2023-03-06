عناصر بديلة بعد رفض طياري "العال" تأمين رحلة نتنياهو لإيطاليا

أعلنت شركة العال الإسرائيلية للطيران مساء أمس الأحد أن فريقا بديلا سيؤمن رحلة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وقرينته سارة إلى إيطاليا، بعد رفض طياري وفرق ضيافة الشركة تأمين الرحلة المقررة الخميس المقبل.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" (Jerusalem Post) الإسرائيلية عن الشركة قولها إن طياريها وضعوا نتنياهو وقرينته سارة في موقف صعب بعد عدم قبول أي منهم التطوع لنقلهما إلى روما حيث يؤديان زيارة رسمية.

وانتهى الموعد النهائي للعرض الذي قدمته شركة الطيران الوطنية الإسرائيلية، كما يحدث عندما يكون من المقرر أن يقوم رئيس الوزراء برحلة على متن شركة طيران تجارية.

وفي وقت لاحق من مساء أمس الأحد، أعلنت العال أنها عثرت أخيرا على عناصر لنقل نتنياهو وزوجته إلى إيطاليا.

ولم يتضح أين عثرت شركة الطيران على فريق للطائرة ومساعد الطيار، حيث بدا أن موظفي شركة العال لا يريدون المشاركة في نقل نتنياهو. ومن المتوقع أن يغادر نتنياهو إلى إيطاليا يوم الخميس المقبل للقاء رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.

وكان 37 طيارا احتياطيا في إسرائيل، يشكلون غالبية أحد الأسراب المقاتلة المهمة، أعلنوا أمس الأحد أنهم لن يشاركوا في تدريبات مقررة الأربعاء المقبل، رفضا لخطة حكومية تقول المعارضة إنها تهدف إلى إضعاف القضاء، أشعلت احتجاجات لا تزال متواصلة منذ 9 أسابيع.

وتسعى حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، التي تعدّ الحكومة اليمينية الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل، إلى إجراء تغييرات قضائية تشمل فرض قيود على المحكمة العليا التي تتهمها بتجاوز السلطات المخولة لها. ويشعر منتقدو هذه الخطوة بالقلق من أن نتنياهو، الذي يُحاكم بتهم فساد ينفي ضلوعه فيها، يريد التغول على سلطة القضاء.