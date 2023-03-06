ضمنها سوريا.. روسيا تعمل على تخفيف إجراءات التأشيرات عن 6 دول

نقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن يفغيني إيفانوف نائب وزير الخارجية الروسي قوله إن موسكو تعمل على تسهيل إجراءات التأشيرات لـ6 دول من بينها سوريا والهند وإندونيسيا.

وقال إيفانوف في تصريحات أمس الأحد "بالإضافة إلى الهند، يجري العمل لتبسيط الإجراءات مع أنغولا وفيتنام وإندونيسيا وسوريا والفلبين".

ونقلت وكالة "تاس" عن نائب وزير الخارجية الروسي قوله في وقت سابق إن روسيا تُعِد أيضا اتفاقيات حكومية بشأن رحلات بدون تأشيرة مع 11 دولة، ضمنها السعودية والكويت وماليزيا والمكسيك وزامبيا وهاييتي وبربادوس وترينيداد.

وجراء تداعيات حرب أوكرانيا على علاقات روسيا مع الدول الغربية ولا سيما الأوروبية منها، زادت موسكو من اهتمامها في علاقاتها الخارجية مع دول شرق آسيا، ولا سيما الصين والهند، فضلا عن الدول الأفريقية وأميركا اللاتينية.