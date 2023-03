شاهد.. طائرة أميركية تصطدم بالطيور وتهبط اضطراريا في كوبا

قالت السلطات الكوبية إن طائرة أميركية أقلعت من كوبا واجهت مشكلة في المحرك بعد اصطدامها بطيور وعادت إلى هافانا لتهبط اضطراريا، حسبما أفادت صحيفة "غارديان" (The Guardian) البريطانية اليوم الاثنين.

Este es un video desde dentro del avión, en el que al parecer ha entrado humo a la cabina. Un pasajero ha declarado que se ha escuchado una explosión en uno de los motores, lo que ha ocasionado el aterrizaje de emergencia.

