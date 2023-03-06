شاهد- الآلاف في بنغلاديش يتجمعون لسماع تلاوة قارئ مصري

وثقت منصات التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لحفل قرآني أحياه قارئ مصري في مدينة غازي بور (Gazipur) في بنغلاديش حضره الآلاف من المواطنين.

وفوجئ القارئ الشيخ محمود كامل النجار بالعدد الضخم الذي حضر الحفل قائلا لصحيفة "الوطن" المصرية "كانت حفلة فريدة من نوعها. ما رأيته كان شعور العزة بالقرآن، وأن ربنا رفعنا وأكرمنا بالقرآن، وتأكيد على وجود شعوب تقدر وتقدس القرآن وتكرم أهل القرآن وتحترمهم".

ولد النجار في مركز تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية شمالي مصر، وبدأ حفظ القرآن منذ أن كان عمره 6 سنوات، وأتم حفظه في سن العاشرة.

وتخرج الشيخ في كلية الدعوة الإسلامية، ونال درجة الماجستير من كلية أصول الدين قسم الدعوة بجامعة الأزهر.

ومنذ 12 عاما، اعتاد الشيخ محمود السفر إلى الهند وباكستان والكويت وتركيا، ويحضر للاستمتاع بقراءته وصوته الآلاف، حسبما أفادت الصحيفة المصرية.

ودأبت بنغلاديش منذ سنوات على تنظيم مسابقات للقرآن الكريم يحضرها قراء وشخصيات قرآنية بارزة من مختلف دول العالم الإسلامي، ويشهدها الآلاف من المهتمين بالشؤون والبرامج القرآنية.

كما يشارك بهذه المحافل القرآنية، أيضا، مسؤولون حكوميون رسميون، وأئمة المساجد، وشخصيات علمية ودينية، ومعلمون للقرآن الكريم، وطلاب وأساتذة الجامعات وشرائح اجتماعية أخرى.