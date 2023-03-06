شهدت العاصمة اليونانية أثينا مظاهرات غاضبة على خلفية حادثة تصادم قطارين قبل أيام أسفر عن مقتل 57 شخصا، في وقت طلب فيه رئيس الوزراء الصفح من الشعب.

وتخللت المظاهرات مواجهات بين المتظاهرين وعناصر من الشرطة، التي استخدمت الغاز المدمع لتفريق المتظاهرين.

وفي لاريسا، المدينة الأقرب إلى مكان وقوع الحادث، أدلى مدير محطة القطار فاسيليس ساماراس (59 عاما) أمس الأحد بإفادته أمام القضاء، ووُضع إثر ذلك في الحبس الاحتياطي، بحسب ما قال مصدر قضائي لوكالة الصحافة الفرنسية.

واعترف الرجل، الذي كشفت وزارة النقل عن هويته، بمسؤوليته عن حادث الاصطدام بين قطارين سارا لكيلومترات عديدة في اتجاهين معاكسين على السكّة نفسها الرابطة بين أثينا وسالونيك، أكبر مدينتين يونانيتين، قبل أن يصطدما ببعضهما بعضا مساء الثلاثاء الماضي، مما تسبّب في مقتل 57 شخصا.

وأثناء مثول مدير المحطة أمام قاضي التحقيق كان حوالي 12 ألف شخص يتظاهرون في ساحة سينتاغما الكبيرة أمام البرلمان في العاصمة اليونانية، حاملين لافتات كتب عليها "فلتسقط الحكومات القاتلة!" و"لم يكن خطأ بشريا!".

وألقى متظاهرون أمس الأحد زجاجات مولوتوف، في وقت ردّت فيه الشرطة بإلقاء قنابل غاز مدمع وقنابل صوتية وسط العاصمة اليونانية، وفق مراسلي وكالة الصحافة الفرنسية.

وأطلق المتظاهرون مئات البالونات باللون الأسود تأبينا لضحايا الكارثة.

ووزع محتجون منشورات تُظهر وجه رئيس الوزراء المحافظ كيرياكوس ميتسوتاكيس، وكُتب عليها باللون الأحمر "وزير الجريمة المطلوب".

ومنذ اليوم التالي للكارثة، نزل يونانيون إلى الشوارع للتعبير عن غضبهم، متهمين السلطات بالإهمال، ومدينين تدهور البنية التحتية للسكك الحديد.

وسببت الكارثة مأساة في اليونان خصوصا أنّ عددا كبيرا من الضحايا كانوا من الطلاب الشباب العائدين من عطلة نهاية أسبوع طويلة إلى تيسالونيكي المدينة الجامعية الكبيرة في الشمال.

وساهمت لقطات مفجعة بثها التلفزيون لأهالي الضحايا وهم يبكون أمام مستشفى منتظرين بيأس الحصول على معلومات عن مصير أولادهم، في زيادة إلقاء اللوم على السلطات وإدارتها التي اعتبرت كارثية.

طلب للصفح

بدوره، طلب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الصفح من أسر الضحايا في خطاب رسمي صباح أمس الأحد، قبل أن يحضر قداسا في الكاتدرائية الأرثوذكسية في أثينا.

وكتب في رسالة موجهة إلى اليونانيين ونشرها على حسابه على فيسبوك، "بوصفي رئيسا للوزراء، أنا مدين للجميع، ولا سيما لأقارب الضحايا، (بطلب) الصفح".

وأضاف "في اليونان عام 2023، لا يمكن لقطارين أن يسيرا في اتجاهين معاكسين على الخط نفسه دون أن يلاحظهما أحد".

وأكد ميتسوتاكيس أنه "لا يمكننا ولا نريد ولا يجب أن نختبئ وراء الخطأ البشري" المنسوب إلى مدير المحطة. وأكد أنه "سيتم تحقيق العدالة بسرعة من خلال تحديد المسؤولين عن هذه المأساة".

وحسب حصيلة ضحايا رسمية صدرت الخميس الماضي، فإن عدد وفيات حادث تصادم القطارين شمالي اليونان بلغ 57 شخصا، في حين تتلاشى الآمال في العثور على ناجين بين الحطام.

والأربعاء الماضي، قالت السلطات اليونانية إن قطارين أحدهما للركاب وآخر للبضائع اصطدما عند بلدة تيمبي في مقاطعة لاريسا شمالي اليونان.

ووفقا للتقارير الإعلامية، كان على القطار 346 راكبا، وكان في طريقه من العاصمة أثينا إلى مدينة سالونيك.

وأشارت التقارير إلى أن الحادث نتج عنه خروج عدة عربات عن القضبان واشتعال النيران في 3 منها على الأقل، في حين أعلنت السلطات حدادا وطنيا لثلاثة أيام.