ترامب: بإمكاني وقف الحرب في أوكرانيا في غضون يوم واحد

قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إنه يمكنه وقف الحرب في أوكرانيا خلال يوم واحد إذا أعيد انتخابه، متوعدا بمحو ما وصفها بالدولة العميقة في بلاده.

ونقلت شبكة "سكاي نيوز" (Sky News) عن ترامب قوله "سأحل المشكلة وسأحلها بوتيرة سريعة. ولن يستغرق الأمر أكثر من يوم واحد. أعرف جيدا ماذا سأقول لكل منهما"، في إشارة إلى طرفي الصراع المستمر منذ أكثر من عام.

جاءت هذه التصريحات أمس الأحد أمام حشد من مناصري ترامب خلال المؤتمر السنوي للقادة المحافظين، وهو مؤتمر يميني يستمر لمدة 3 أيام ويقام في واشنطن العاصمة.

وذكر ترامب أنه لن تكون هناك حروب أخرى، قائلا "سأمنع الحرب العالمية الثالثة وبسهولة بالغة".

كما وعد ترامب بإنقاذ أميركا من التحول إلى "كابوس شيوعي بذيء" من خلال التخلص من "الدولة العميقة"، وقلب سياسات الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن، إذا حصل على فرصة ثانية للرئاسة.

ووصف ترامب نفسه بأنه الشخص الوحيد الذي يمكنه جعل أميركا عظيمة من جديد. وقال "سأمحو الدولة العميقة تماما، سأطرد البيروقراطيين غير المنتخبين وقوى الظل، إنهم أناس مرضى".

والمؤتمر الذي تحدث فيه ترامب يتبع ما يسمى "التحالف المحافظ للعمل السياسي" (Conservative Political Action Conference)، الذي كان في السابق أكبر تجمع للمحافظين في الولايات المتحدة، ولكن طغت عليه حركة ترامب اليمينية التي تتخذ شعارا لها عبارة "لنعيد لأميركا عظمتها".

وشهد مؤتمر 2023 خطابات ألقاها عدد من أشد مؤيدي ترامب، وكذلك عدد من المرشحين المحتملين لانتخابات 2024. ولقي الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو -الذي هُزم في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في بلده- تصفيقا حادا في قاعة المؤتمر أول أمس السبت، وقد حرص بولسونارو على تأكيد قربه من ترامب.