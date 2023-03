بعد تداوله عبر مقطع فيديو على نطاق واسع.. ما حقيقة تقريع رئيس ناميبيا للسفير الألماني؟

تداول ناشطون الأيام الماضية مقطع فيديو نشر بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، يظهر رئيس ناميبيا حاجي جينجوب يتوجه بحديث قاس لمن وصف بأنه سفير ألمانيا في البلاد، منتقدا نظرة الغرب إلى أفريقيا.

وظهر الفيديو -عبر حساب الناشط العربي على تويتر المعروف باسم "K.Diallo"، يوم السبت- دون ذكر أي معلومات عن سياق الفيديو أو موعد تصويره.

وقال الناشط "سؤال السفير الألماني الموجه لرئيس ناميبيا يعبر عن نوع من إستراتيجية الوصاية الدولية التي تمارسها أغلب الدول الغربية آخر 20 سنة ضد أي دولة من الجنوب العالمي تحاول الخروج من حدود علاقات السيطرة والتبعية أو تبحث عن علاقات اقتصادية متكافئة".

وقد انتشر مقطع الفيديو عبر المنصات العالمية، بعد أن نشرته منصة "In context" اليوم الثاني من مارس/آذار الجاري، وحقق قرابة ربع مليون مشاهدة حتى الآن.

وفي الفيديو المشار إليه، يقوم السياسي الألماني بانتقاد الرئيس الناميبي بسبب تزايد نفوذ الصين في بلاده، مشيرا إلى ذلك بقوله "إن عدد الصينيين في ناميبيا أصبح يساوي 4 أضعاف التعداد السكاني لألمانيا".

Hage Geingob, President of Namibia, during his meeting with Herbert Beck, German ambassador, expressed his opinion about Germany lecturing and warning his country about the Chinese. pic.twitter.com/Aa8nWIIFRp

