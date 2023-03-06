يستهدف غير اليهود.. الكنيست يمرر مشروع قانون يحظر الأغذية بالخميرة في عيد الفصح

مرر الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) بشكل خاطف وبالقراءة الأولى في ساعة متأخرة من الليلة الماضية مشروع قانون خلافي يمنع إدخال الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على خميرة إلى المرضى، ويحظر تقديمها لهم في المستشفيات الإسرائيلية خلال عيد الفصح اليهودي الذي يمتد أسبوعا كل عام.

وصوّت 51 نائبا من اليمين المتطرف والمتدينين المتزمتين لصالح مشروع القانون، فيما عارضه 46 عضوا.

وبينما أعلن الائتلاف الحاكم أنه يريد الانتهاء من التصديق على القانون ليصبح نافذا قبل حلول عيد الفصح اليهودي الشهر المقبل قال زعيم المعارضة رئيس الحكومة السابق يائير لبيد إن أعضاء الائتلاف أدلوا بأصواتهم في ساعة متأخرة كاللصوص تحت جنح الظلام.

ويعتبر هذا القانون عنصريا كون الهدف منه منع غير اليهود من إحضار أطعمة طبيعية إلى مرضاهم خلال هذا العيد الذي لا يتناول فيه اليهود الأغذية والمشروبات التي تحتوي على الخميرة ومشتقاتها.

والفصح هو عيد رئيسي يهودي مذكور في التوراة، ويحتفل فيه بذكرى خروج بني إسرائيل من مصر هربا من فرعون بقيادة النبي موسى عليه السلام.

ويمتد الاحتفال بالفصح 7 أيام، وسيوافق العيد القادم مساء السادس من أبريل/نيسان المقبل ويختلف كل عام حسب التقويم العبري، ويحظر دينيا العمل في اليومين الأول والأخير من العيد.