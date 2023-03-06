البنتاغون: وزير الدفاع بحث مع ملك الأردن التوترات في الضفة الغربية والقدس وأهمية التوصل لحل سياسي عادل في سوريا

قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن الوزير لويد أوستن بحث بالعاصمة الأردنية مع ملك البلاد التوتر في الضفة الغربية والقدس، والحاجة لاستعادة الهدوء، إضافة إلى أهمية التوصل لحل سياسي عادل في سوريا، وأمن واستقرار العراق.

وأضافت -في بيان عقب لقاء الوزير مع الملك عبد الله الثاني، في عمّان- أن أوستن بحث مع عبد الله الثاني مواجهة الأنشطة المزعزعة لاستقرار المنطقة.

وذكر البيان أن أوستن ناقش مع الملك التعاون الأمني الإقليمي والمبادرات لتعزيز العلاقات الأمنية الثنائية، كما بحث معه أهمية التوصل لحل سياسي عادل في سوريا وأمن واستقرار العراق.

من ناحية أخرى، قال البنتاغون إن اجتماع العقبة -الذي جرى بين الإسرائيليين والفلسطينيين- أكد ضرورة تهدئة التوترات والعمل على تحقيق سلام عادل ودائم بين الجانبين.

وأعرب أوستن عن امتنانه للملك على استضافته الاجتماع الأخير بالعقبة الذي "أعاد التأكيد على ضرورة تهدئة التوترات والعمل على تحقيق سلام عادل ودائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين" حسب البيان.

وكان بيان صادر عن الديوان الملكي أمس قال إن الملك عبد الله أكد خلال لقائه وزير الدفاع الأميركي، الذي يزور المنطقة، على "ضرورة التهدئة وخفض التصعيد في الأراضي الفلسطينية ووقف أي إجراءات أحادية الجانب تزعزع الاستقرار وتقوض فرص تحقيق السلام".

كما شدد عبد الله الثاني على "ضرورة تكثيف الجهود" لإيجاد "أفق سياسي يمهد الطريق إلى إعادة إطلاق المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين للوصول إلى السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين".

وكان وزير الدفاع الأميركي قد وصل إلى الأردن أمس في مستهل جولة بالشرق الأوسط تشمل أيضًا إسرائيل ومصر، وتهدف لإظهار دعم بلاده للحلفاء الرئيسيين بالمنطقة في مواجهة ما وصفه مسؤولون أميركيون بـ "التهديد المتزايد الذي تشكله إيران".