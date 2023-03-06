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أرضيته أشبه بمسلخ حيوانات.. فيديو صادم لمستشفى أطفال في بغداد يثير استياء العراقيين

فتتاح الجناح الخاص في مستشفى العلوية التعليمي للولادة أعلن مدير مستشفى العلوية للولادة الاستشاري د. الفت محمد علي النقاش عن اعادة افتتاح الجناح الخاص للمستشفى امام المراجعين الراغبين في اجراء الولادات الطبيعية والعمليات القيصرية وعمليات الجراحة النسائية والاورام وغيرها ابتدءاً من 1/9/2020 . وأكد النقاش ان الجناح الخاص في المستشفى كان قد توقف عن استقبال المرضى للفترة الماضية وقد اعيد افتتاحه من جديد بعد تخفيف اجراءات الحضر الشامل ضمن قرار خلية الازمة وقد باشر باستقبال المراجعات منذ اليوم الاول من افتتاحه وتم المباشرة بأجراء العمليات الجراحية والتوليد . تجدر الاشارة الى ان الجناح الخاص في المستشفى تم افتتاحه كجناح خاص عام 2009 وأستمر العمل به وتطويره خلال هذه السنوات من النواحي العلاجية وصالات العمليات والملاكات العاملية والخدمات الفندقية والادارية كافة ، أذ لاقى استحسان المراجعات وزيادة في الاقبال على اجراء العمليات في الجناح الخاص لما يقدمه من خدمات طبية وفندقية متميزة ومنافسة
الإهمال واتساخ أرضيات مستشفى للأطفال في بغداد يثيران حفيظة العراقيين (مواقع التواصل)
6/3/2023

أثار مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي العراقية، استياء العراقيين من استمرار انهيار القطاع الصحي، حيث أظهر الفيديو تراجع مستوى النظافة والعناية في مستشفى العلوية للأطفال ببغداد.

ووثّق الفيديو الذي تم تداوله أول أمس السبت، جلوس ذوي الأطفال على أرضية واحد من أهم وأكبر المستشفيات – مستشفى العلوية- لعلاج الأطفال في بغداد، لعدم وجود كراسٍ خاصة بالمراجعين والمرافقين في وحدة الطوارئ.

وأظهر الفيديو أرضية مستشفى العلوية للأطفال والتي بدت متسخة للغاية فيما وضعت أدوات التنظيف بالممر المؤدي إلى ردهة الطوارئ وليس بالأماكن المخصصة لها، حتى وصفها مغردون بأنها أشبه بـ"مسلخ حيوانات".

وتقول وسائل إعلام محلية عراقية إن الطبيب المقيم في قسم الطوارئ تغيب عن العمل لمدة تجاوزت ساعة من الوقت، ما أثار حالة الهلع والقلق والغضب لدى أهالي المرضى.

ولم يصدر مستشفى العلوية في بغداد أو وزارة الصحة العراقية أي بيان أو رد على ما تم تناقله عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حتى الآن.

وتعليقًا على المقطع المتداول، قال المدون ولاء حميد عبر حسابه في تويتر، "هذا المقطع ليس لأرضية أحد المسالخ الحيوانية، إنه مستشفى العلوية وسط بغداد مع عدم وجود طبيب مقيم داخله والأطفال وأهاليهم يفترشون الأرض بانتظار الفرج.. نسخة منه إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني".

أما الكاتب والصحفي حليم سلمان فقد غرد: "هذا حال مستشفى العلوية في بغداد لا نبالغ في القول (إنه) انهيار للقطاع الصحي الحكومي في العراق".

فيما علق المغرد باسل العيسى قائلا "المستشفى لا يصلح لعلاج الحيوانات وليس البشر".

بينما كتبت الناشطة والمدونة تمارا الخزرجي قائلة "هذه القذارة في مستشفى العلوية ببغداد، ورغم ذلك يتفاخر السوداني وحاشيته والمطبلون بصبغ جدران مستشفى الكاظمية باعتباره منجزا لحكومته، اتركوا قذارة الأرضية والجدران، لكن هذا نموذج على إهمال الإدارة في هذا المستشفى وفساد وزارة الصحة، الله لا يوفقكم على هاي (هذه) الخدمة".

المصدر : الجزيرة