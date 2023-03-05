يتضمن عدم قبول طلبات اللجوء.. بريطانيا تكشف عن قانون جديد لوقف المهاجرين عبر القنال الإنجليزي

ذكرت صحيفة "صن" البريطانية أنه سيتم الثلاثاء المقبل كشف النقاب عن قانون جديد للحد من المهاجرين الذين يصلون إلى بريطانيا على متن مراكب صغيرة من أوروبا عبر القنال الإنجليزي، وسيتضمن ذلك عدم قبول طلبات اللجوء التي يتقدمون بها.

وكانت الحكومة البريطانية وعدت بتكثيف الإجراءات للتصدي لهذه المشكلة، بعد أن ارتفعت أعداد الذين يقومون بهذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر إلى أكثر من 45 ألفا العام الماضي.

وذكرت الصحيفة أن القانون الجديد المقترح سيعني الحكم بعدم قبول طلبات اللجوء التي يتقدم بها الذين يصلون على متن مراكب صغيرة، وسيتم نقلهم إلى "دولة ثالثة آمنة" في أقرب وقت ممكن.

وقالت وزيرة الداخلية سويلا برافرمان للصحيفة "طفح الكيل؛ الشعب البريطاني يريد حل هذا، لقد مل من التصريحات المتشددة والعمل غير الملائم. يجب وقف هذه المراكب".

وزاد عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى الساحل الإنجليزي إلى أكثر من الضعف في العامين الماضيين، ووضع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إيقاف القوارب الصغيرة ضمن أولوياته الخمس الرئيسية بعد أن تعرض لضغوط من نواب البرلمان من حزبه لإيجاد حل لتدفق المهاجرين من أوروبا إلى بريطانيا بحرا عبر القنال الإنجليزي.

وقال سوناك -في مقابلة منشورة اليوم الأحد في صحيفة "ذا ميل أون صنداي"- إن أي فرد يدخل بلاده بشكل غير قانوني سيُمنع من البقاء فيها، وأضاف "تأكدوا، إذا أتيتم إلى هنا بشكل غير قانوني، فلن تستطيعوا البقاء".

والعام الماضي، أقر رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون اتفاقا لإرسال عشرات الآلاف من المهاجرين إلى رواندا التي تبعد أكثر من 6400 كيلومتر. وأتى كثير من المهاجرين من أفغانستان وسوريا أو دول أخرى تعاني من الحرب.

وواجهت تلك السياسة معركة قانونية، ومنعت أول عملية ترحيل جوية في اللحظة الأخيرة بموجب إنذار قضائي من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وحكمت محكمة لندن العليا بمشروعية الترحيل في ديسمبر/كانون الأول الماضي، لكن معارضين يسعون إلى استئناف ذلك الحكم.