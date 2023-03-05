الشرطة الباكستانية تحاول اعتقال عمران خان وأنصاره يتصدون لها

ذكرت وكالة الأناضول أن أنصار رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان حالوا دون اعتقاله من قبل الشرطة الباكستانية.

وذكرت الوكالة في وقت سابق أن الشرطة الباكستانية وصلت إلى مقر إقامة رئيس الوزراء السابق في حي زمان بارك بمدينة لاهور (شمال غرب)، لاعتقاله بتهمة "شراء وبيع هدايا من شخصيات أجنبية".

وأوردت وكالة الأنباء الفرنسية عن الشرطة الباكستانية قولها إن مجموعة من ضباط شرطة العاصمة إسلام آباد وصلوا إلى منزل عمران خان من أجل اعتقاله تنفيذا لأوامر القضاء، وقالت الشرطة في تغريدة على حسابها على تويتر "لم يكن عمران خان موجودا في مقر إقامته".

ونشر حزب "إنصاف" -الذي يترأسه خان- تغريدة في حسابه الرسمي على تويتر تحدث فيها عن وصول الشرطة إلى مقر إقامة زعيم الحزب لاعتقاله.

وندد الحزب باعتقال زعيمه، معلنا الدخول في احتجاج على المستوى الوطني على ما وقع.





وكان عمران خان قد تلقى في الأول من مارس/آذار الحالي مذكرة توقيف غير قابلة للإفراج بكفالة، بسبب عدم مثوله أمام المحكمة على خلفية ما عرفت بـ"قضية توشاخانا" (مستودع الهدايا).

قضايا متعددة

ومنذ إسقاط حكومته في أبريل/نيسان الماضي يواجه عمران خان ملاحقات قضائية يعدها البعض ذات دوافع سياسية للضغط عليه، وهي: