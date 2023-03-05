غموض يلف معارك باخموت ودولة بالناتو تؤيد إرسال مقاتلات إلى أوكرانيا

أفادت مصادر روسية باحتدام معارك السيطرة على مدينة باخموت شرق أوكرانيا، مؤكدة أنها باتت محاصرة بالكامل، في حين أعلن رئيس وزراء دولة عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) عن تأييده تزويد كييف بطائرات مقاتلة.

وقال موقع "ريبار" الروسي المختص بالأخبار العسكرية إن القوات الروسية تواصل تطويق مدينة باخموت، وإن معارك عنيفة تدور شمالي المدينة.

وأضاف الموقع أن مقاتلي مجموعة "فاغنر" العسكرية التي تقاتل إلى جانب القوات الروسية سيطرت على مواقع للجيش الأوكراني قرب بلدة "خروموفا"، على الطريق الأخير المؤدي إلى باخموت.

وقال موقع "ريبار" إن القوات الروسية تتقدم نحو الجنوب، وإن معارك عنيفة تدور قرب الطريق الرابط بين "باخموت" و"كونستنتينوفكا"، في المنطقة الجنوبية الغربية للمدينة.

ولم يتبق في مدينة باخموت -التي كان عدد سكانها قبل الحرب نحو 70 ألف نسمة- سوى بضعة آلاف.

وخلال الأيام الماضية، أعلنت فاغنر عن سيطرة مقاتليها على عدة بلدات وأحياء في محيط وداخل مدينة باخموت، وذلك بعد أشهر من المعارك.

حصار شبه كامل

وكان مؤسس مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين قال إن مدينة باخموت أصبحت محاصرة بشكل شبه كامل، وطالب القوات الأوكرانية بالانسحاب منها.

وفي المعسكر المقابل، قال قائد العمليات الخاصة بالقوات المسلحة الأوكرانية فيكتور خورنكو إن قوات بلاده في باخموت "تعمل في ظروف شديدة الصعوبة، وتبذل قصارى جهدها لوقف هجمات العدو".

وتفقد خورنكو وحداته المشاركة في القتال في المدينة، وأشار من هناك إلى أهمية التواصل والتفاعل بين جميع الوحدات التي تشكل هيكل القوات الخاصة لأوكرانيا.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وزير الدفاع سيرغي شويغو تفقد قوات "الشرق" في محور جنوب دونيتسك، وأكد أهمية ضمان تقديم الدعم الشامل لقوات هذه الوحدة، وتنظيم عمل وحدات الدعم. دون أن تشير إلى توقيت هذه الزيارة.





محاولة اقتحام لواء رئاسي

ومن جانب آخر، ذكر مراسل الجزيرة أن قصفا روسيا استهدف وسط مدينة دونيتسك شرقي أوكرانيا.

في المقابل، ذكرت وزارة الدفاع الأوكرانية أن القوات الروسية حاولت اقتحام مواقع اللواء الرئاسي المنفصل المسمى "خميلينتسكي" بمنطقة فدييفكا بمقاطعة دونيتسك، مما دفع كتيبتين من الجيش ووحدة مدفعية للتعامل معها.

وأضافت الوزارة ذاتها أن القوات التابعة تمكنت من إلحاق خسائر كبيرة بالقوات الروسية كانت عبارة عن 3 دبابات و5 حاملات جنود، كما تم أسر 6 من جنود القوات الروسية المهاجمة وإفشال محاولات تقدمهم المتكررة.

وقد نشرت وزارة الدفاع الأوكرانية مقطع فيديو يظهر العملية وتدمير الآليات والدبابات الروسية وبقاياها.

حصيلة ضخمة

في سياق متصل، قال القائد العام لقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) في أوروبا كريستوفر كافولي إن عدد القتلى والجرحى من القوات الروسية ارتفع إلى أكثر من 200 ألف جندي، وأكثر من 1800 ضابط، منذ بداية الحرب على أوكرانيا التي بدأت في 24 فبراير/شباط 2022.

وأشار كافولي في مقابلة مع صحيفة "دير شبيغل" الألمانية أن الجيش الروسي يطلق في المتوسط ​​أكثر من 23 ألف قذيفة مدفعية في اليوم.

من جهتها، أوردت هيئة الأركان الأوكرانية أن عدد قتلى القوات الروسية في أوكرانيا بلغ 252 ألف مقاتل حتى اليوم.

ويتعذر التحقق من هذه الأرقام من مصدر مستقل، إلا أن كييف وحلفاءها الغربيين عادة ما يعلنون بشكل دوري عن خسائر يصفونها بالكبيرة للجيش الروسي، في حين أن موسكو تورد أيضا إحصاءات بشكل شبه يومي عن خسائر الطرف الآخر، كما أنها تعترف بوقوع خسائر في صفوف قواتها.

وفي ظروف حرب أوكرانيا واتساع رقعة المواجهات لا يمكن التحقق من دقة إحصاءات الجانبين.

إرسال مقاتلات

في سياق متصل، أعرب رئيس وزراء لاتفيا كريسيانيس كارينس عن تأييده لتزويد أوكرانيا بمقاتلات، وهو مطلب رئيسي لكييف من حلفائها الغربيين.

وقال كارينس في حوار مع النسخة الإلكترونية من مجلة "دير شبيغل" الألمانية، "لا أعلم لماذا لا ينبغي للغرب إرسال مقاتلات. إذا احتاج الأوكرانيون لمقاتلات، فيجب أن يحصلوا عليها". وتابع أن "إرسال المقاتلات ليس سوى مسألة وقت"، وفق تعبيره.

ودأبت أوكرانيا على مطالبة حلفائها بإرسال مقاتلات حديثة خاصة "إف-16" (F-16) الأميركية، لتحل محل أسطولها القديم من طائرات ميغ وسوخوي السوفياتية.

وتقول الولايات المتحدة وفرنسا إنهما لا تستبعدان إرسال مقاتلات رغم استبعاد ألمانيا ذلك، إلا أن واشنطن وباريس لم تعلنا عن أي تحرك في هذا المجال حتى اليوم.

كما لم يبد رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون رفضا لإرسال طائرات مقاتلة، لكنه خفض سقف التوقعات وقال إن القضية ليست على جدول أعمال ستوكهولم في الوقت الراهن.

وقالت بولندا -وهي أحد أشد المناصرين لأوكرانيا- إنها لن تتخذ مثل هذا القرار بمفردها، وإن هناك حاجة إلى أن يتصرف حلف شمال الأطلسي بشكل جماعي.

بينما قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس إن "تزويد كييف بمقاتلات أمر بعيد المنال وتدريب طيارين أوكرانيين تدبير طويل الأمد لما بعد الحرب".