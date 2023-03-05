مؤلفة كتاب "عودة إلى الحب".. تعلن ترشحها للانتخابات الرئاسية الأميركية

أعلنت الكاتبة الأميركية ماريان ويليامسون أمس السبت ترشحها للانتخابات الرئاسية الأميركية في 2024، وذلك بعد 4 سنوات من إخفاقها في الاقتراع التمهيدي للحزب الديمقراطي.

وويليامسون (70 عاما) هي أول شخصية تعلن رسميا ترشحها للانتخابات في المعسكر الديمقراطي الذي ما زال ينتظر قرار الرئيس جو بايدن.

وبايدن (80 عاما) صرح أنه ينوي الترشح لولاية ثانية لكنه لم يعلن رسميا دخوله في الحملة الانتخابية.

وأدانت ويليامسون -في خطاب ألقته أمام أنصارها في واشنطن- النظام السياسي الأميركي ووصفته بأنه "يقاوم التغيير" و"أفسدته" الشركات الكبرى.

وقالت إن "شخصا واحدا لا يستطيع حل كل المشاكل ولا حتى الرئيس، لكن رئيسا يسمي الأمور بأسمائها سيفعل أمورا جيدة جدا".

وأضافت أن مهمتها هي خلق رؤية للعدالة والمحبة قوية إلى درجة تسمح لها بالتغلب على قوى الكراهية والظلم والخوف.

وبعد نشر كتابها "عودة إلى الحب" الذي لقي رواجا كبيرا في 1992، دُعيت ويليامسون مرارا إلى برنامج أوبرا وينفري لتقديم نصائحها حول التنمية الشخصية.

وقبل 4 سنوات، تحدت جو بايدن و20 مرشحا آخر في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي.

وخلال المناظرات الأولى، تميزت بتصريحاتها الشاعرية حول قوة "الحب"، منددة بـ"القوة النفسية المظلمة" لدونالد ترامب.

لكنها أخفقت في تحقيق النجاح في استطلاعات الرأي ولم تحصل على أكثر من 0.3% من الأصوات وانسحبت بسرعة.