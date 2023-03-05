حريق كبير يلتهم مخيما للاجئين الروهينغا في بنغلاديش

التهم حريق كبير مخيما للاجئين الروهينغا في مدينة كوكس بازار جنوب شرقي ببنغلاديش.

وأظهرت مقاطع فيديو الحريق الكبير الذي اندلع بالمخيم وتصاعد ألسنة النار والدخان من الموقع، وسط توتر كبير بين اللاجئين الروهينغا.

ويعيش أكثر من مليون من مسلمي الروهينغا في ملاجئ تم بناؤها من ألواح "البولي إيثيلين" وأعمدة الخيزران في مخيمات غير منظمة في كوكس بازار التي فروا إليها هربا من أعمال القمع التي قالوا إن سلطات ميانمار مارستها بحقهم.

ويعاني هؤلاء أوضاعا إنسانية صعبة للغاية في مخيمات اللجوء، في ظل حرمانهم من الحق في التعليم والعمل.

وتعد حكومة ميانمار الروهينغا "مهاجرين غير نظاميين" جاؤوا من بنغلاديش، في حين تصنفهم الأمم المتحدة بأنهم "الأقلية الأكثر اضطهادًا في العالم".