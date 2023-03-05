دعا لمحو قرية فلسطينية.. واشنطن بحثت منع وزير إسرائيلي من دخول الولايات المتحدة ونتنياهو يحاول تهدئة الغضب العالمي

ما زالت تصريحات وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش الداعية لمحو قرية حوارة الفلسطينية تتفاعل عالميا، إذ بحثت الولايات المتحدة عدم منحه تأشيرة دخول إلى أراضيها، في حين يسعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاحتواء الغضب العالمي المتصاعد جراءها.

ونقل موقع "أكسيوس" (Axios) الأميركي عن مسؤولين إسرائيليين أن الخارجية الأميركية أجرت نقاشا داخليا بشأن رفض منح وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، ولكنها لم تتخذ قرارا بهذا الشأن.

وأضاف موقع أكسيوس -نقلا عن مسؤول إسرائيلي رفيع- أن مسؤولين في الخارجية الأميركية ألمحوا لدبلوماسيين إسرائيليين بأنهم سيكونون سعداء إذا قرر وزير المالية إلغاء رحلته إلى الولايات المتحدة.

كما نقلت أكسيوس عن مسؤول أميركي قوله إن أي مسؤول أميركي لن يلتقي بوزير المالية الإسرائيلي خلال زيارته الولايات المتحدة.





نتنياهو يحاول تهدئة الغضب

من جهته، حاول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد تخفيف حدة الغضب العالمي من دعوة عضو يميني متطرف في حكومته إلى "محو" قرية فلسطينية شهدت قلاقل، ووصف التصريحات بأنها "غير لائقة".

لكن نتنياهو لم يوجه اللوم لوزير المالية بتسلئيل سموتريتش، متهما قوى خارجية بالتقليل من شأن أعمال عنف ارتكبها فلسطينيون على حد زعمه، مثل مقتل شقيقين إسرائيليين في قرية حوارة يوم 26 فبراير/شباط الماضي، مما أثار أعمال شغب ارتكبها مستوطنون هناك.

وقال سموتريتش الأسبوع الماضي إنه يعارض أعمال العنف الانتقامية، لكنه يرى أنه ينبغي لإسرائيل "محو حوارة".

ووصفت وزارة الخارجية الأميركية التصريحات بأنها "غير مسؤولة" و"بغيضة" و"مقززة"، وقالت إنه يجب على نتنياهو رفضها والتبرؤ منها.

وقال مسؤول حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إن سموتريتش أدلى "ببيان غير مفهوم للتحريض على العنف".

ومع تكهن وسائل إعلام إسرائيلية بأن الإدارة الأميركية ستتجاهل سموتريتش عندما يزور واشنطن الأسبوع المقبل -وهو ما سيعقد علاقاتها مع حكومة نتنياهو- تراجع الوزير الإسرائيلي عن تصريحاته، لكنه لم يقدم اعتذارا.

وقال للقناة "12" في التلفزيون الإسرائيلي "خانني التعبير بدافع الانزعاج".

وحث الفلسطينيون الإدارة الأميركية على عدم استقبال سموتريتش، في حين قال نتنياهو إنه هو المسؤول عن الدبلوماسية الإسرائيلية، وليس شركاء الائتلاف الحاكم مثل سموتريتش.

وكتب نتنياهو تغريدة -اليوم الأحد- قال فيها "من المهم لنا جميعا أن نعمل على تخفيف حدة الخطاب، وتلطيف الجو". ووجه الشكر لسموتريتش لأنه أوضح أن "اختياره للكلمات.. كان غير لائق".

وقال نتنياهو "ما زلت أنتظر إدانة من جانب السلطة الفلسطينية لمقتل الشقيقين يانيف". وأضاف أن "إسرائيل تنتظر من المجتمع الدولي الإصرار على أن تدين السلطة الفلسطينية هذا الهجوم. والمجتمع الدولي لم يكتف بأنه لم يفعل ذلك، بل واصل غض الطرف عن انتشار تحريض السلطة الفلسطينية".

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس -عبر تويتر- الخميس الماضي، "مثلما ندين تحريض الفلسطينيين على العنف، ندين تصريحات وزير المالية سموتريتش الاستفزازية التي تصل أيضا إلى حد التحريض على العنف. من الضروري أن يعمل الفلسطينيون والإسرائيليون معا لاستعادة الهدوء".

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن ما لا يقل عن 62 فلسطينيا، بينهم مسلحون ومدنيون، استشهدوا منذ بداية عام 2023. وقالت إسرائيل إن 13 إسرائيليا وسائحا أوكرانيا قُتلوا في هجمات شنها فلسطينيون خلال الفترة نفسها.

قيادات من فلسطينيي الداخل تزور بلدة حوارة

زار وفد قيادي من فلسطينيي الداخل (عرب 48)، اليوم الأحد، بلدة حوارة شمالي الضفة الغربية، للاطلاع على آثار اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين عليها الأسبوع الماضي.

ومثّل الوفد لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل (أعلى هيئة تمثيلية للفلسطينيين في إسرائيل)، ونواب عرب وإسرائيليون يساريون في الكنيست، وقيادات مجتمعية وسياسية، بينهم الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية (التي تحظرها إسرائيل)، والنائبان أحمد الطيبي وسامي أبو شحادة.

واطلع الوفد في جولة ميدانية على الآثار التي خلفتها اعتداءات المستوطنين على حوارة من حرق للبيوت والممتلكات.

ويوم 26 فبراير/شباط الماضي، شهدت حوارة هجمات غير مسبوقة شنها مستوطنون إسرائيليون، أسفرت عن مقتل فلسطيني وإصابة عشرات آخرين وإحراق وتدمير عشرات المنازل والسيارات، وذلك بعد مقتل مستوطنين اثنين في إطلاق نار قرب البلدة.

وفي تصريح لوكالة "جي ميديا" المحلية، قال الشيخ رائد صلاح: "جئنا لنقول لأهلنا في حوارة وكل شعبنا الفلسطيني، إن المحتل قد يهدم بيتا ويحرق ويقتلع زيتونا، لكن لا يمكن أن يهدم أو يحرق أو يقتلع الحق الفلسطيني".

من جانبه، قال رئيس بلدية حوارة معين الضميدي، للأناضول، إن حجم الخسائر المباشرة لاعتداءات المستوطنين يقدر بنحو 18 مليون دولار، من دون احتساب خسائر إغلاق المحلات التجارية في البلدة لمدة 5 أيام.

وقد أعاد الفلسطينيون في بلدة حوارة جنوبي نابلس فتح محالهم التجارية بعد أسبوع من إغلاقها بأوامر عسكرية إسرائيلية، وذلك عقب اعتداءات نفذها مستوطنون على البلدة.