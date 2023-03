حصد ملايين المشاهدات.. فيديو لشاب يضرم النار في نفسه بكاليفورنيا وأحد المارة يطفئه بطريقة غريبة

وثق مقطع فيديو متداول عبر المنصات الأميركية مشهدا مروعا لإقدام شاب على إضرام النار في نفسه قرب جامعة كاليفورنيا في مدينة بيركلي، وسط محاولات من المارة لإطفاء النار وإسعافه.

وأظهر الفيديو الذي نشره أحد المارة عبر تويتر، عددا من المحيطين به يحاولون رش الماء عليه وقذفه بقطع الملابس التي كانوا يرتدونها في محاولة لإنقاذه، لكن أحدهم أقدم على رميه بدراجة هوائية كان يستقلها، في مشهد أثار الغرابة.

من جهتها، أعلنت الشرطة في بيان لها أنه مساء الأربعاء الماضي تلقت إدارة شرطة جامعة كاليفورنيا تقارير عن شخص يحترق. واستجاب ضباط بالوصول إلى مكان الحادث لتقديم المساعدة وتأمين المنطقة، كما استجابت إدارة مطافئ بيركلي ونقلت الشخص على الفور إلى مستشفى محلي. وعمل آخرون على تقديم المساعدة وإخماد الحريق.

Took my son on a recruitment visit for UC Berkeley football and saw this after we got lunch pic.twitter.com/Gli0r1gK1T

— Joe Fasho (@JoeFash0) March 2, 2023