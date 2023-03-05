حصد ملايين المشاهدات.. فيديو لشاب يضرم النار في نفسه بكاليفورنيا وأحد المارة يطفئه بطريقة غريبة

وثق مقطع فيديو متداول عبر المنصات الأميركية مشهدا مروعا لإقدام شاب على إضرام النار في نفسه قرب جامعة كاليفورنيا في مدينة بيركلي، وسط محاولات من المارة لإطفاء النار وإسعافه.

وأظهر الفيديو الذي نشره أحد المارة عبر تويتر، عددا من المحيطين به يحاولون رش الماء عليه وقذفه بقطع الملابس التي كانوا يرتدونها في محاولة لإنقاذه، لكن أحدهم أقدم على رميه بدراجة هوائية كان يستقلها، في مشهد أثار الغرابة.

من جهتها، أعلنت الشرطة في بيان لها أنه مساء الأربعاء الماضي تلقت إدارة شرطة جامعة كاليفورنيا تقارير عن شخص يحترق. واستجاب ضباط بالوصول إلى مكان الحادث لتقديم المساعدة وتأمين المنطقة، كما استجابت إدارة مطافئ بيركلي ونقلت الشخص على الفور إلى مستشفى محلي. وعمل آخرون على تقديم المساعدة وإخماد الحريق.

Took my son on a recruitment visit for UC Berkeley football and saw this after we got lunch pic.twitter.com/Gli0r1gK1T — Joe Fasho (@JoeFash0) March 2, 2023

وأوضحت الشرطة في بيانها أيضا، أن الحادث قيد التحقيق، وهوية الشخص وحالته غير معروفتين في الوقت الحالي، داعية الجمهور إلى الإدلاء بمعلومات حول الموضوع.

بدورها، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الرجل الذي قُدّر أن عمره في العشرينيات أصيب بإصابات خطيرة وحروق من الدرجتين الثانية والثالثة، كما أصيبت إحدى المارة في الأربعينيات من عمرها بإصابات طفيفة، إضافة إلى إصابة ثالث بجروح طفيفة أيضا.

وتفاعل ناشطون مع الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع حاصدا أكثر من 18 مليون مشاهدة خلال يومين من نشره، وسط حالة من الاستنكار والسخرية لمشهد "الإسعاف بالرمي بالدراجة".

تعرفون نكتة واحد احترق ودوه قسم العظام…. سالوه وراك جاي قسم العظام رد قال طفوني باللواح حديد 🤣🤣🤣

الان النكتة صارت على الواقع

راعي السيكل يبي يطفي المحترق 🤣🤣🤣🤣🤣🤣https://t.co/e3CT7C4dWn — #Abdullah ✌️🇸🇦✌️ (@Ss99Mbs) March 3, 2023

وكتب أحدهم معلقا "لقد وصلنا إلى النقطة التي يعتقد فيها طالب في جامعة كاليفورنيا، إحدى أكثر الجامعات رقيا في العالم، أن التصرف المناسب هو إلقاء دراجة على رجل أضرم النار بنفسه. هل تعتقد أن هذا كله سيعمل على حل المشكلة؟".