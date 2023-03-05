تشمل مصر وإسرائيل.. وزير الدفاع الأميركي يصل الأردن في مستهل جولة شرق أوسطية

وصل وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إلى الأردن، اليوم الأحد، في مستهل جولة بالشرق الأوسط تشمل أيضًا إسرائيل ومصر، وتهدف لإظهار دعم الولايات المتحدة لحلفائها الرئيسيين بالمنطقة في مواجهة ما وصفه مسؤولون أميركيون بـ"التهديد المتزايد الذي تشكله إيران".

وكتب أوستن على تويتر قبل مغادرته أنه سيلتقي كبار المسؤولين و"يؤكد مجددًا التزام الولايات المتحدة تجاه الاستقرار الإقليمي وتعزيز المصالح المشتركة لحلفائنا وشركائنا".

وبحسب موقع "المونيتور" فإنه من المقرر أن يقضي الوزير الأميركي معظم أيام زيارته في الأردن، الحليف القوي للولايات المتحدة الذي يعاني في السنوات الأخيرة من مشاكل اقتصادية، قبل أن يغادرها إلى مصر ومنها إلى إسرائيل حيث يختتم جولته.

وأفادت وزارة الدفاع الأميركية قبيل الزيارة بأن المناقشات ستركز على التهديد المتزايد الذي تشكله إيران على استقرار المنطقة، وعلى تعزيز التعاون الأمني متعدد الأطراف بأنظمة دفاع جوية وصاروخية متكاملة.

ونقل الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة عن مسؤول دفاعي كبير القول إن محور النقاش سيكون "مجموعة التهديدات المرتبطة بإيران بالكامل..".

وأضاف المسؤول "تلك التهديدات تشمل ما تقوم به إيران من تسليح وتدريب وتمويل لجماعات عنيفة تعمل بالوكالة عنها، وعمليات عدوانية في البحر وتهديدات إلكترونية وبرنامجها للصواريخ الباليستية وهجمات بالطائرات المسيّرة".

وقال مسؤولون أميركيون إن أوستن سيعبر خلال زيارته لإسرائيل عن مخاوفه بشأن تصاعد العنف في الضفة الغربية الذي أثار قلق الأردن والزعماء العرب، كما سيناقش الجهود الدبلوماسية لتخفيف التوترات قبيل الأعياد الدينية لدى المسلمين واليهود.

وكان موقع "المونيتور"، ذكر قبل أيام أن جولة أوستن تهدف إلى "إزالة شكوك قادة الشرق الأوسط في التزام إدارة بايدن بالاحتياجات الأمنية للمنطقة بعد التدقيق المتزايد في مبيعات الأسلحة وتراجع الوجود العسكري الأميركي في أفغانستان والخليج العربي".