الكويت.. تعيين الشيخ أحمد نواف الصباح رئيسا لمجلس الوزراء

أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليوم الأحد، أمرا أميريا بإعادة تعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) إن الأمير كلف رئيس الوزراء بترشيح أعضاء الحكومة، وعرض أسماء المرشحين على الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت، لإصدار مرسوم تعيينهم.

وفي 23 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الحكومة استقالتها بعد 4 أشهر من آخر تشكيل لها؛ جراء أزمة مع مجلس الأمة (البرلمان).

وسبق أن أدت خلافات حكومية برلمانية في 2022 إلى استقالة الحكومة وحل مجلس الأمة، وأصدر أمير البلاد وولي عهده في أكثر من حديث توجيهات إلى المجلسين بأهمية التوافق حرصا على إنجاز مصالح المواطنين.