تسمم الطالبات في إيران.. وزير الداخلية: التحقيقات الأولية توصلت لعينات "مثيرة للشبهة"

أعلن وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي أن التحقيقات الميدانية المتعلقة بحالات تسمم الفتيات في مدارس البلاد توصلت إلى ما وصفها بـ"العينات المثيرة للشبهة".

وقال وحيدي في بيان إن هذه العينات أرسلت إلى مختبرات متخصصة، وسوف يتم الإعلان عن نتائج التحاليل عبر وزارة الصحة.

وأضاف أنه تم تسجيل حالات تسمم في 52 مدرسة على الأقل حتى اليوم.

وتشهد إيران سلسلة حالات تسمم في مدارس الفتيات منذ نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي يعتقد أنها ناجمة عن غاز النيتروجين، كان آخرها تسجيل حالات اليوم الأحد في 6 محافظات، وفق وكالة أنباء فارس.

وكان الرئيس الإيراني قد قال إن حالات التسمم هي ملف أمني يأتي في إطار الحرب الإعلامية والنفسية التي يشنها العدو ضد إيران، حسب تعبيره.

لجنة تحقيق

بدوره، أعلن المدعي العام في طهران علي صالحي عن تشكيل لجنة خاصة لمتابعة القضية، محذرا من أن "الجناة" سيواجهون عقوبات قانونية صارمة.

ورغم أن العدد الدقيق للطالبات المتأثرات بالتسمم غير معروف حتى الآن فإن أحد كبار النواب قدّر -الأربعاء الماضي- الرقم مبدئيا بما يقارب 900 طالبة.

وتم الإبلاغ عن الحالات الأولى للتسمم في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عندما تم نقل ما لا يقل عن 18 تلميذة إلى مستشفى في مدينة قم وسط البلاد.

واشتكت الطالبات من أعراض مختلفة، منها الغثيان والصداع ومشاكل التنفس والسعال وآلام في الجسم.

وتأتي هذه القضية بعد أشهر من اندلاع احتجاجات بأنحاء إيران في 16 سبتمبر/أيلول 2022 إثر وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما) بعد 3 أيام على توقيفها لدى "شرطة الأخلاق" الإيرانية المعنية بمراقبة قواعد لباس النساء.

وأثارت الحادثة غضبا شعبيا واسعا في الأوساط السياسية والإعلامية بإيران، وسط روايات متضاربة عن أسباب الوفاة.