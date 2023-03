اتهامات لروسيا باستخدام قنابل شديدة التدمير لأول مرة ورئيس الاستخبارات الأوكراني يتوقع موعد "المعركة الأخيرة"

نفت أوكرانيا وجود أي انسحاب جماعي لقواتها من مدينة باخموت، واتهمت روسيا باستخدام قنابل من طراز ( يو بي إيه بي 1500بي (UPAP 1500B) ذات القدرة التدميرية الكبيرة للمرة الأولى منذ بداية الحرب، في الوقت الذي توقع فيه مسؤول استخباراتي رفيع في أوكرانيا موعد ما وصفها بالمعركة الأخيرة مع روسيا.

وأعلن المتحدث باسم المجموعة الشرقية للقوات الأوكرانية سيرغي تشيرفاتي في تصريحات لوسائل إعلام أميركية أن قوات بلاده تواصل السيطرة على مدينة باخموت بمنطقة دونيتسك، وأكد أن القتال في المدينة يدور بشكل أساسي في الضواحي.

وأوضح تشيرفاتي أن قوات أوكرانيا ودائرة حدودها وحرسها الوطني يسيطرون على باخموت، مشددا على أن القوات الأوكرانية تجري تناوبا مخططا له على المواقع في باخموت، وفق تعبيره.

وقال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف لصحيفة "بيلد أم زونتاغ" الألمانية "خسائر الروس (في باخموت) تصل إلى 500 قتيل وجريح يوميا"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية اليوم الأحد.

كما أعلنت قيادة هيئة الأركان في الجيش الأوكراني أن قواتها تصدت لنحو 130 هجوما روسيا في 5 اتجاهات، أبرزها باخموت وليمان وأفدييفكا وشاختار وكوبيانسك، وأضافت أن القوات الروسية قصفت خلال الساعات الـ24 الماضية مناطق خيرسون وميكولايف جنوبا.

وقال يفغيني بريغوجين رئيس مجموعة "فاغنر" في فيديو نشره مكتبه الإعلامي على تطبيق تليغرام يوم الجمعة الماضي إن "وحدات فاغنر حاصرت باخموت عمليا، ولم يعد هناك سوى طريق واحد" للخروج من المدينة.

ودعا بريغوجين الرئيس الأوكراني -الذي تعهد بالدفاع عن باخموت "لأطول فترة ممكنة"- إلى إعطاء أمر لقواته بالانسحاب من المدينة.

وتكتسي باخموت في مقاطعة دونيتسك بإقليم دونباس (شرقي أوكرانيا) أهمية إستراتيجية محدودة، لكنها اكتسبت أهمية رمزية كبيرة بسبب طول مدة وضراوة المعارك حولها، حيث إن أجزاء كبيرة منها دمرت بفعل القصف.

وتحاول القوات الروسية في الأسابيع الأخيرة تطويق باخموت، ونجحت في قطع العديد من الطرق المؤدية إلى المدينة الحيوية لتزويد القوات الأوكرانية بالإمدادات.

وبالنسبة للأوكرانيين تعد المدينة -وهي عقدة مواصلات إستراتيجية تبعد 65 كيلومترا شمال مدينة دونيتسك (المركز الإداري للمقاطعة) ونحو 600 كيلومتر عن العاصمة كييف- حصنا للدفاع عن باقي مدن منطقة المقاطعة.

وفي سياق المعارك أيضا، أفادت هيئة الأركان في الجيش الأوكراني بأن قواتها نفذت 21 غارة على مناطق تتمركز فيها القوات الروسية ومعداتها العسكرية، إضافة إلى مستودع ذخيرة، مؤكدة إسقاط 4 طائرات استطلاع واستهداف 3 أنظمة مضادة للطائرات.

من جهتها، أعلنت سلطات دونيتسك الموالية لروسيا مقتل مدنييْن وإصابة 4 في قصف أوكراني على مناطق متفرقة في المقاطعة.

وأضافت السلطات أن قصفا مدفعيا وصاروخيا أوكرانيا استهدف مدينة غورلوفكا وطال أحياء في غربي وشمالي دونيتسك، مضيفة أن القصف أدى أيضا إلى تدمير عدد من المنازل السكنية ومنشآت البنية التحتية.

وفي خيرسون، أعلنت الإدارة العسكرية بالمقاطعة مقتل شخص وإصابة 3 في هجوم روسي على أحياء سكنية، وأفادت بأن القوات الروسية شنت 78 هجوما على الضفة اليمنى لنهر دنيبرو.

واتهمت هيئة الأركان الأوكرانية القوات الروسية باستخدام المدنيين في منطقة نوفا كاخوفكا على الضفة اليسرى من نهر دنيبرو كدروع بشرية عبر وضع الدفاعات الجوية في الأحياء السكنية.

وفي زاباروجيا أكدت الإدارة العسكرية أن صاروخا بعيد المدى أصاب مدينة أدييفكا جنوب غربي زاباروجيا.

في غضون ذلك، قال رئيس الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع الأوكرانية كيريل بودانوف أن أوكرانيا وروسيا ستتواجهان في المعركة الأخيرة لهذه الحرب في الربيع.

وفي مقابلة مع صحيفة "يو إس إيه توداي" (USA TODAY) الأميركية وصف بودانوف هذه المعركة بالحاسمة، كما أشار إلى أنها ستكون الأخيرة قبل نهاية الحرب، لكنه لم يقدم أي دليل على توقعاته.

وأضاف "لقد استنفدت روسيا قدرا هائلا من الموارد البشرية والأسلحة والمواد، اقتصادها وإنتاجها غير قادرين على تغطية هذه الخسائر، لقد غيرت تسلسل قيادتها العسكرية، وإذا فشلت المخططات الروسية في تحقيق أهدافها هذا الربيع فقد يتم الانسحاب من قبل الجيش الروسي"، على حد قوله.

ونقلت وكالة "أنا نيوز" الروسية عن مصادر أوكرانية قولها إن الطائرات الروسية استخدمت لأول مرة قنابل من طراز "أب إيه بي 1500 بي" (upAB1500B) ذات القدرة التدميرية الكبيرة، ونشرت قوات دونيتسك الموالية لروسيا صورا يعتقد أنها للحظة استخدام هذه القنبلة في أفدييفكا.

وأكد موقع "برافدا" الروسي استخدام تلك القنابل التي تزن 1500 كيلوغرام خلال استهداف طائرات روسية مواقع أوكرانية محصنة في مدينة أفدييفكا غربي دونيتسك قبل يومين.

