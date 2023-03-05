بعد 9 سنوات من اختفائها الغامض.. عائلات ركاب طائرة ماليزية يطالبون ببحث جديد عنها في قاع البحر

دعت عائلات ركاب طائرة الخطوط الجوية الماليزية "إم إتش 370" (MH 370) -التي اختفت في ظروف غامضة قبل 9 سنوات- الحكومة الماليزية اليوم الأحد إلى السماح لشركة أميركية بإجراء بحث جديد عن الطائرة في قاع البحر.

وتحول مصير الطائرة إلى أحد أكبر ألغاز الطيران في العالم عندما اختفت وهي في طريقها من كوالالمبور إلى بكين في الثامن من مارس/آذار 2014.

وفي عام 2018، استعانت ماليزيا بشركة "أوشن إنفينيتي" الأميركية للبحث عن الطائرة في جنوب المحيط الهندي، وعرضت عليها ما يصل إلى 70 مليون دولار إذا عثرت على الطائرة، لكن العملية لم تحقق الهدف المطلوب.

وبدأت الشركة البحث بعد أن أنهت ماليزيا والصين وأستراليا عملية بحث غير مثمرة استمرت عامين بتكلفة نحو 136 مليون دولار في يناير/كانون الثاني 2017 بعد الفشل في العثور على أي أثر للطائرة المفقودة.

وقالت مجموعة "فويس 370" -التي تمثل أقارب الركاب- اليوم الأحد إن "أوشن إنفينيتي" تأمل الشروع في بحث جديد في وقت قريب ربما صيف هذا العام، وحثت الحكومة الماليزية على قبول أي مقترحات من الشركة على أساس مشروط؛ مثل عدم دفع أي مقابل للشركة إلا إذا نجحت في المهمة.