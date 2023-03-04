نشر مكتب النائب العام لمدينة بالتيمور بولاية ميريلاند الأميركية مقاطع فيديو التقطتها كاميرات المراقبة وأخرى تابعة للشرطة أظهرت مطاردة سائق سيارة مسروقة لينتهي الحادث بشكل مروع.

وتأتي هذه المطاردة -التي وقعت في الثامن من فبراير/شباط الماضي- في أعقاب تلقي شرطة بالتيمور بلاغا عن حادثة سرقة سيارة سوداء، ورصدت الدوريات عبورها شمال شرق منطقة بالتيمور، وحاولوا إيقافها واللحاق بها دون جدوى.

ويظهر في مقاطع الفيديو -التي نُشرت في الثاني من مارس/آذار الجاري- عبر يوتيوب اصطدام السائق بسيارة أخرى مما تتسبب باصطدام السيارتين بأحد المشاة ومن ثم بمنزل فارغ انهار على السيارتين، الأمر الذي أسفر عنه مقتل أحد المشاة وإصابة 5 آخرين.

وتقرر نشر هذه المقاطع بعد انتهاء فترة التحقيقات وسماح النائب العام بنشر مقاطع الفيديو في بيان أصدره الموقع الرسمي يوم أمس الجمعة.

وسارعت السلطات لوقف حركة المرور وتحويل مسارات الطرق لتسهيل عملية إخراج السيارات من تحت حطام المبنى والقبض على سائق السيارة وإخراج المصابين.

وحصدت مقاطع الفيديو التي تداولتها المنصات بشكل واسع على مشاهدات واهتمام الجمهور بمئات الآلاف وسط تفاعل لافت.