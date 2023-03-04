3 زلازل جديدة تضرب أديامان وأنطاكيا وأضنة جنوبي تركيا

ضربت 3 زلازل تراوحت قوتها بين 4 و4.4 درجات على مقياس ريختر 3 مناطق في تركيا بدأت فجر اليوم السبت وحتى الثامنة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي.

وضرب زلزال بقوة 4.4 درجات صباح اليوم السبت ولاية أديامان جنوب شرقي تركيا.

وأعلنت إدارة الطوارئ والكوارث التركية (آفاد) أن الزلزال وقع الساعة 8:27 بالتوقيت المحلي، ومركزه قضاء جليكهان في ولاية أديامان.

ووقع الزلزال على عمق 7 كيلومترات بحسب المعطيات الواردة على الموقع الإلكتروني لـ"آفاد".

كما هز زلزال بقوة 4 درجات مدينة أنطاكيا في ولاية هاتاي جنوبي تركيا، ووقع الزلزال الساعة 06:03 صباح اليوم السبت على عمق 7.23 كيلومترات.

وضرب زلزال ثالث بقوة 4.1 درجات فجر السبت قضاء طوفان بايلي بولاية أضنة جنوبي البلاد.

وأمس الجمعة، قال البنك الدولي إن كارثة الزلزالين المدمرين اللذين ضربا المنطقة الحدودية بين تركيا وسوريا في فبراير/شباط الماضي وأسفرا عن وفاة أكثر من 50 ألف شخص أحدثت دمارا في الممتلكات بقيمة 5.1 مليارات دولار في سوريا وحدها.

وذكر البنك في تقدير له أن القيمة الحالية للمباني والبنية التحتية التي لحقتها أضرار أو دمار تقدر بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي في سوريا.

وفجر السادس من فبراير/شباط الماضي ضرب زلزال مدمر جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة.