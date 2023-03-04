شاهد- إنقاذ أكثر من 200 مهاجر بعملية "معقدة" قبالة جزيرة لامبيدوزا

أعلن خفر السواحل الإيطالي إنقاذ 211 مهاجرا مساء الخميس كانوا على متن قارب صيد قبالة جزيرة لامبيدوزا، وذلك بعد أيام على حادثة غرق مركب أدت لوفاة عشرات المهاجرين.

وبث خفر السواحل أمس الجمعة مشاهد من عملية الإنقاذ التي قال إنها كانت معقدة بشكل خاص بسبب الظروف الجوية السيئة.

وأفاد خفر السواحل الإيطالي بأن المهاجرين على متن القارب كانوا في خطر بسبب عددهم الكبير والظروف غير المستقرة لمركبهم.

وأشار إلى أنه تم إنقاذ حوالي 9 آلاف مهاجر من مطلع العام حتى الثاني من مارس/آذار الجاري في عمليات الإنقاذ التي نسقها خفر السواحل، كما أنقذ أكثر من 55 ألفا في عام 2022.

وتعد إيطاليا وجهة رئيسية للهجرة غير النظامية عبر البحر المتوسط.

والأسبوع الماضي لقي نحو 60 مهاجرا مصرعه بعد غرق مركب يحمل مهاجرين غير نظاميين قبالة سواحل إيطاليا.

ومنذ 2014 توفي أو فُقد أكثر من 20 ألف مهاجر وسط البحر المتوسط، حسب المنظمة الدولية للهجرة.