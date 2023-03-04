زلزال سوريا.. البنك الدولي يقدر الخسائر بنحو 5 مليارات دولار ودعوة أممية لاستقبال اللاجئين من تركيا

أعلن البنك الدولي أمس الجمعة أن الزلزال البالغة قوته 7.8 درجات على مقياس ريختر وهزاته الارتدادية الكثيرة التي ضربت شمال سوريا، تسببت بأضرار تقدر بنحو 5,1 مليارات دولار. في حين حضت الأمم المتحدة الدول على الإسراع في استقبال لاجئين سوريين من المناطق التي ضربها الزلزال في تركيا المجاورة.

وكانت المنطقة السورية المتضررة من الزلزال، قد تأثرت بشكل خاص جراء الحرب التي شهدتها البلاد منذ عام 2011. والأضرار التي سببتها الزلازل فيها تعادل 10% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وتشمل 4 محافظات يقيم فيها 10 ملايين شخص، بينهم العديد من النازحين داخليا.

وقال مدير دائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه في بيان إن "هذه الخسائر تضاف إلى سنوات من الدمار والمعاناة والمصاعب التي يعيشها الشعب السوري".

وأضاف "يُتوقع أن تؤدي الكارثة إلى تراجع النشاط الاقتصادي الذي سيؤثر بشكل أكبر على آفاق النمو".

ويدرك البنك الدولي أن هذا التقدير يمكن أن يكون غير نهائي نظرا إلى نقص المعلومات المتعلقة بالوضع على الأرض، مشيرا إلى أن نطاق التقييم يتراوح من 2,7 مليار إلى 7,9 مليارات دولار.

وأوضح البيان أن الأضرار يتركز نصفها في محافظة حلب.

ولا تأخذ هذه التقديرات في الاعتبار الأضرار التي لحقت بالتراث الثقافي، ولا سيما في حلب والمرقب وكوباني، المناطق التي دمرت بالفعل إلى حد كبير خلال النزاع، وهو تراث "تضرر بشدة لكن يصعب تحديد قيمة" هذا الضرر.





استقبال اللاجئين

من ناحية أخرى، حضت الأمم المتحدة اليوم السبت الدول على الإسراع في استقبال لاجئين سوريين من المناطق التي ضربها الزلزال في تركيا، قائلة إنهم يواجهون صدمة الخسارة والنزوح مرة أخرى. وذلك بعد أن وصل 89 لاجئا سوريا للعاصمة الإسبانية مدريد قادمين من تركيا.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيان مشترك إن "الكثير من اللاجئين الذين فروا إلى تركيا بحثا عن الأمان والحماية يواجهون الآن صدمة الخسارة والنزوح مرة أخرى بعدما فقدوا منازلهم وسبل عيشهم".

وقال رئيس المفوضية فيليبو غراندي "للمساعدة في حماية هؤلاء اللاجئين الأكثر عرضة للخطر، وللمساعدة في تخفيف الضغوط على المجتمعات المحلية التي تأثرت هي نفسها بهذه الكارثة الإنسانية، تناشد المفوضية الدول لتسريع عمليات إعادة التوطين والمغادرة".

وأضاف أنه نظرا إلى أن العديد من اللاجئين المتضررين من الكارثة "في حاجة ماسة إلى المساعدة، فإننا نحض المزيد من الدول على تكثيف وتسريع العمليات، وإتاحة عمليات مغادرة سريعة من تركيا".

وتابع أن ذلك سيكون "تعبيرا ملموسا عن التضامن وتشارك المسؤوليات ويضمن في نهاية المطاف حلولا فورية تغير حياة اللاجئين الذين أصبحوا أكثر ضعفا نتيجة للزلازل".

يشار إلى أن عدد قتلى الزلزال في سوريا ارتفع إلى ما يقارب 6 آلاف شخص في بلد مزقته الحرب التي خلفت نحو نصف مليون قتيل وشردت الملايين ودمرت البنى التحتية. في حين لقي أكثر من 45 ألف شخص مصرعهم جراء الزلزال في تركيا المجاورة.