بعد موافقة مجلس الدولة على تعديل دستوري.. الدبيبة: يجب أن يطرح على استفتاء شعبي ونرفض عودة الحكم العسكري

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة إن أي تعديل دستوري يجب أن يمر عبر استفتاء شعبي، وإن الليبيين لن يقبلوا بعودة الحكم العسكري إلى البلاد، مؤكدا أن أي عسكري يريد الحكم يجب أن يخلع بزته العسكرية قبل دخول الانتخابات.

وفي كلمة أثناء مشاركته في الملتقى الثاني لأسرى ثورة الـ 17 من فبراير/شباط بمدينة مصراتة، أكد الدبيبة أن أي قاعدة دستورية يجب أن تطرح للاستفتاء أمام الشعب الليبي، في ما اعتبر ردا على دعوة وجهها رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري لأعضاء مجلس الدولة إلى التصويت على تعديل دستوري يتعلق بنظام الحكم، ويتضمن إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بالتزامن.

وأكد الدبيبة أن الحل الوحيد للأزمة الحالية يتمثل في وجود دستور توافقي بين جميع الأطراف، وبعدها يطرح لاستفتاء شعبي.

وكان المجلس الأعلى للدولة قد وافق -في جلسة طارئة الخميس الماضي- على التعديل الدستوري الـ 13 الذي أقره مجلس النواب بالتشاور مع المجلس، كما اتُفق على الشروع في تشكيل لجنة لوضع القوانين الانتخابية، يجري اعتمادها خلال جلسة يعقدها المجلس الأسبوع الجاري.