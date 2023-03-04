تسببت العواصف التي ضربت عدة مناطق في الولايات المتحدة وكندا أمس الجمعة في سقوط قتلى وانقطاع الكهرباء، في حين اضطرت ثاني أكبر شركة طيران في كندا لإلغاء جميع رحلاتها الليلية في مطار تورونتو الدولي.

ففي الولايات المتحدة، قالت السلطات إن ما لا يقل عن 9 أشخاص لقوا حتفهم، في حين انقطعت الكهرباء عن الملايين بسبب العواصف التي أدت إلى أعاصير وأمطار غزيرة عبر مناطق في جنوب البلاد أمس الجمعة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إن العاصفة القوية تحركت إلى الشمال الشرقي وستتسبب في تساقط ثلوج كثيفة من جنوب شرق ولاية ميشيغان إلى ولاية نيويورك. وقد تشهد مناطق في وسط نيويورك وجنوب نيو إنغلاند تساقط ثلوج يزيد منسوبها على 30 سنتيمترا بحلول ظهر اليوم السبت.





وقال آندي بشير حاكم ولاية كنتاكي إن إعصارين على الأقل نجما عن العاصفة اجتاحا المنطقة الغربية من ولايته أمس، وأوضح على مواقع التواصل الاجتماعي أن شخصين على الأقل لقيا حتفهما في الطقس السيئ ولكنه لم يقدم أي تفاصيل أخرى.

وإلى جانب الأعاصير، قال بشير إن العواصف الرعدية في كنتاكي أثارت رياحا بسرعة 128.75 كيلومترا في الساعة.

وقالت كاي آيفي حاكمة ولاية ألاباما على مواقع التواصل الاجتماعي إن ما لا يقل عن 3 أشخاص في الولاية لقوا حتفهم جراء العاصفة.

وتوفي رجل في ولاية أركنساس عندما جرفته مياه الفيضانات في نهر ارتفع منسوب مياهه وذلك وفق ما قالت إدارة شرطة مقاطعة سكوت بالولاية.

وقال تيت ريفز حاكم ولاية مسيسيبي على وسائل التواصل الاجتماعي أمس إن عواصف ليلية أثارت رياحا عاتية أدت إلى وفاة شخص، ولم يذكر تفاصيل أخرى.

وقالت بيانات "باور أوتيدج.كوم" (Power Outage.com) إن الكهرباء انقطعت عن أكثر من 1.4 مليون منزل وشركة في الولايات التي تأثرت بالعاصفة.

عاصفة شتوية

وفي كندا، أعلنت شركة "ويست جيت أيرلاينز" (WestJet Airlines)، ثاني أكبر شركة طيران في البلاد، إلغاء جميع رحلاتها الليلية في مطار تورونتو الدولي بسبب عاصفة شتوية من المتوقع أن تغطي المدينة بكميات كبيرة من الثلوج وتؤدي إلى تقليل الرؤية بشكل كبير.

وقالت الشركة إنها ألغت بشكل استباقي كلا من الرحلات الداخلية والخارجية بدءا من الساعة الثامنة مساء (01.00 بتوقيت غرينتش اليوم السبت) في مطار بيرسون في تورنتو وإنها تتوقع استئناف العمليات بشكل مخفض صباح اليوم إذا تحسنت الأحوال الجوية كما هو متوقع.

وأصدرت هيئة الأرصاد الكندية تحذيرا من عاصفة شتوية في تورنتو، مشيرة إلى أن أخطر الظروف المتوقعة بين الساعة التاسعة مساء تقريبا ومنتصف الليل عندما تتراوح معدلات تساقط الثلوج بين 5 و8 سنتيمترات في الساعة.

حالة الطوارئ

وفي فانواتو، أعلنت السلطات حالة الطوارئ بعد أن أدى إعصار كيفن إلى إثارة رياح عاتية وهطول أمطار غزيرة في تلك الدولة الجزيرة الواقعة في جنوب غرب المحيط الهادي والتي تواجه ثاني إعصار كبير خلال أسبوع.

واجتاح فانواتو بالفعل إعصار جودي الذي أصاب العاصمة بورت فيلا الأربعاء الماضي مما أدى إلى انقطاع الكهرباء وإجبار بعض السكان على النزوح. وذكرت إذاعة نيوزيلندا أن الحكومة أعلنت حالة الطوارئ أمس الجمعة.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية إن إعصار كيفن مر فوق بورت فيلا في ساعة متأخرة من مساء الجمعة وتسبب في هبوب رياح تزيد سرعتها على 230 كيلومترا في الساعة.

وقالت أستراليا أمس إنها سترسل فريق تقييم من 12 شخصا إلى فانواتو إلى جانب إمدادات طارئة مثل الملاجئ ومعدات لتنقية المياه.