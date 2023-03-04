كييف: باخموت تحت السيطرة.. قصف روسي يستهدف دونيتسك وتهديد بتدمير مصنع دبابات ألماني بأوكرانيا

أقرت كييف بصعوبة الوضع في باخموت التي تحاصرها القوات الروسية بشكل شبه كامل، لكنها مع ذلك أكدت أن الوضع في المدينة لا يزال تحت السيطرة، ويتزامن ذلك مع قصف روسي لوسط مدينة دونيتسك شرقي أوكرانيا وتهديد موسكو بأنها ستدمر مصنع دبابات ألمانيًا في البلاد في حال إنشائه.

وردا على تصريحات القيادة الروسية بأن القوات الأوكرانية شبه محاصرة داخل باخموت، قالت قيادة الأركان الأوكرانية -اليوم السبت- إن "العدو لا يتوقف عن محاولة تطويق باخموت، لكن قواتنا تكبده خسائر بشرية كبيرة".

كما أعلنت كييف اليوم أن قائد القوات الخاصة الجنرال فيكتور خورينكو تفقّد وحدات تدافع عن باخموت.

في الأثناء، تعمل الأمم المتحدة -عبر شركائها ممن بقوا بالمدينة- على إجلاء المحتاجين من السكان.

فقد صرح فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أمس بأن آلاف السكان -ومن ضمنهم مئات الأطفال- محاصرون في باخموت في ظل اشتداد الأعمال القتالية، موضحا أنه بسبب الوضع الأمني في المدينة فإن جهود إجلاء المدنيين تتركز على الفئات الأكثر هشاشة.

ومن جانبها قالت المخابرات العسكرية البريطانية اليوم -في نشرتها اليومية- إن القوات الأوكرانية التي تدافع عن باخموت تواجه ضغطا كبيرا متزايدا من القوات الروسية، مع احتدام القتال داخل المدينة الواقعة شرق البلاد وحولها.

وكان رئيس مجموعة فاغنر الروسية "شبه العسكرية" يفغيني بريغوجين دعا القوات الأوكرانية للانسحاب من باخموت، قائلا إن المدينة باتت محاصرة بشكل شبه كامل.

وقال موقع "ريبار" الروسي المختص بالأخبار العسكرية إن القوات الروسية تتقدم نحو الجنوب، وإن معارك شديدة تدور قرب الطريق الرابط بين باخموت وقنسطنطينوفكا بالمنطقة الجنوبية الغربية للمدينة.

ولم يتبق في مدينة باخموت -التي كان عدد سكانها قبل الحرب نحو 70 ألف نسمة- سوى بضعة آلاف.





معارك دونيتسك

ميدانيا أيضا أعلنت قيادة الأركان الأوكرانية أن قواتها تصدت لـ150 هجوما روسيا على 5 محاور شرقي البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبلغ مسؤولون -في مناطق أوكرانية جنوب البلاد وشرقها- عن عمليات قصف روسية جديدة على بنى تحتية مدنية خلال الـ24 ساعة الماضية.

ومن جانب آخر، ذكر مراسل الجزيرة أن قصفا روسيا استهدف وسط مدينة دونيتسك شرقي أوكرانيا.

في المقابل، ذكرت وزارة الدفاع الأوكرانية أن القوات الروسية حاولت اقتحام مواقع اللواء الرئاسي المنفصل المسمى "خميلينتسكي" بمنطقة افدييفكا بمقاطعة دونيتسك، مما دفع كتيبتين من الجيش ووحدة مدفعية للتعامل معها.

وأضافت الدفاع الأوكرانية أن القوات التابعة تمكنت من إلحاق خسائر كبيرة بالقوات الروسية كانت عبارة عن 3 دبابات، و5 حاملات جنود، كما تم أسر 6 من جنود القوات الروسية المهاجمة وإفشال محاولات تقدمهم المتكررة.

وقد نشرت هذه الوزارة مقطع فيديو يظهر العملية وتدمير الآليات والدبابات الروسية وبقاياها.

على صعيد متصل، قال جهاز الطوارئ الأوكراني اليوم السبت إن حصيلة الضربة -التي استهدفت مبنى سكنيا في زاباروجيا ليل الأربعاء الخميس- ارتفعت السبت إلى 11 قتيلا بعد العثور على جثة امرأة وسط الأنقاض، وإن عمليات البحث مستمرة بين الأنقاض.

وأضاف جهاز الطوارئ -في منشور عبر تطبيق تليغرام- أن هناك طفلا بين قتلى الضربة الصاروخية التي أصابت المبنى السكني المؤلف من 5 طوابق.

كما أعلنت سلطات هذه المنطقة مقتل مدنيَين خلال قصف "مدفعي روسي" صباح اليوم على بلدة غولياي بولي، ومقتل اثنين آخرين خلال قصف على بلدة تشيرفونوهريهوريفكا بمنطقة دنيبرو.

زيارة نادرة

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قام بزيارة نادرة لقوات بلاده المنتشرة في جبهة القتال شرقي أوكرانيا، وذكرت وزارة الدفاع الروسية -اليوم- أن شويغو تفقد الوحدات العسكرية جنوب دونيتسك.

وقالت الوزارة في بيان لها إن شويغو استمع -خلال زيارة لمقر قيادة أحد تشكيلات الجيش- إلى تقرير من قائد المجموعة وضباط مقر القيادة بشأن الوضع الراهن. ولم تفصح الوزارة عن توقيت الزيارة ولا مكانها.

مصنع ألماني وتهديد روسي

في إطار آخر، أعلن أرمين بابرغر رئيس شركة "راينميتال" الألمانية للأسلحة أنهم يجرون مفاوضات مع كييف، بخصوص إنشاء مصنع للدبابات في أوكرانيا موضحا أن المحادثات واعدة، ويتوقع أن يتخذ قرار بهذا الشأن خلال شهرين.

وأضاف أن تكلفة إنشاء المصنع قد تصل إلى 200 مليون يورو، مشيرا إلى أن المصنع يمكنه إنتاج نحو 400 دبابة قتالية من طراز "بانثر" الجديد سنويا.

وقد علق ديمتري مدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي على خطط "راينميتال" بالقول إن موسكو تتطلع لترى ذلك على أرض الواقع، وتوعد ساخرا بأن بلاده ستحيي هذه المناسبة بإطلاق أسهم نارية من طراز صواريخ "كاليبر" وغيرها.

يذكر أن "كاليبر" هي صواريخ كروز يتم إطلاقها بالدرجة الأولى من سفن، وكان الأسطول الروسي بالبحر الأسود استخدمها بكثافة الشهور الماضية لقصف منشآت الطاقة الأوكرانية.

200 ألف قتيل

على صعيد آخر، قال كريستوفر كافولي القائد العام لقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) في أوروبا إن عدد القتلى والجرحى في صفوف القوات الروسية ارتفع لأكثر من 200 ألف جندي وأكثر من 1800 ضابط منذ بداية الحرب على أوكرانيا.

واعتبر كافولي، في مقابلة مع صحيفة "شبيغل" الألمانية، أن الجيش الروسي يطلق في المتوسط أكثر من 23 ألف قذيفة مدفعية في اليوم.

وبموازاة ذلك، أوردت هيئة الأركان الأوكرانية أن عدد قتلى القوات الروسية في البلاد بلغ 152 ألفا حتى اليوم.