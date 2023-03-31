موظفو الحراسة الأمنية في مطار هيثرو بلندن يبدؤون إضرابا عن العمل لمدة 10 أيام

بدأ موظفو الحراسة الأمنية في مطار هيثرو بلندن إضرابا عن العمل لمدة 10 أيام بعد فشل المحادثات بشأن التوصل إلى تسوية لأجورهم.

وذكرت نقابة يونايت (ثاني أكبر اتحاد عمالي في بريطانيا) أن الإضراب يشمل نحو 1400 موظف معظمهم يعملون في المدرج الخامس من المطار المخصص حصريا لشركة الخطوط الجوية البريطانية، كما يشمل الإضراب أيضا موظفي فحص الشحنات القادمة للمطار.

وأعلنت الخطوط البريطانية إلغاء 5% من رحلاتها، وعدم بيع تذاكر جديدة طيلة أيام الإضراب.

وقال مسؤولو مطار هيثرو إن العمل به يسير كالمعتاد، اليوم الجمعة، رغم إضراب حراس الأمن في إطار نزاع بشأن الأجور.

وذكر الرئيس التنفيذي للمطار أن الخطط الطارئة تعمل بشكل جيد، رغم أن من المتوقع إلغاء بعض رحلات الخطوط البريطانية.

وقالت أمين عام نقابة يونايت "يمكن لهيثرو أن يتحمل دفع زيادة أجور مُرضية لعملائه.. إنها شركة ثرية وهي على وشك أن تعود لتحقيق أرباح كبيرة. لقد وافقت السنوات الأخيرة على زيادة هائلة في أجر رئيسها التنفيذي ووزعت أرباحا بالمليارات على المساهمين".

وسبق أن عانى المطار، ربيع السنة الماضية ثم خلال عطل الصيف، من إضرابات ونقص في الموظفين مما أدّى إلى طوابير طويلة وتأخّر رحلات ومشاكل في وصول الأمتعة وإلغاء رحلات.

وبينما كان القطاع يكافح لاستيعاب الانتعاش في الطلب، كان على مطار هيثرو أيضاً تحديد عدد الركاب الذين يمرّون عبر منشآته يوميا.

وشهدت بريطانيا منذ أشهر إضرابات متكرّرة في العديد من القطاعات للمطالبة بتحسين الرواتب في مواجهة ارتفاع الأسعار الذي تجاوز 10%. وارتفع التضخم مجددا في فبراير/شباط ليصل الى 10.4%.