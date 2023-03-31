مصر تعلن عن أول زيارة لوزير خارجية النظام السوري إلى القاهرة منذ 12 عاما

أعلنت وزارة الخارجية المصرية اليوم الجمعة أن وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد يعتزم زيارة القاهرة غدا السبت.

وأفادت الخارجية المصرية -في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية- بأن وزير الخارجية سامح شكري سيعقد غدا (السبت) مباحثات بمقر الوزارة بالقاهرة مع المقداد، من دون تفاصيل أكثر.

ولم يصدر عن النظام السوري تفاصيل بشأن الزيارة.

وسبق أن التقى شكري والمقداد في سبتمبر/أيلول 2021 بنيويورك، وذلك في أول لقاء بين وزيري البلدين منذ 10 سنوات، وقتها.

لكن الزيارة المنتظرة هي الأولى على مستوى وزير لخارجية النظام السوري إلى مصر منذ تجميد الجامعة العربية في نوفمبر/تشرين الثاني 2011 عضوية سوريا، على خلفية "قمع النظام" احتجاجات شعبية ضده.

كما تأتي الزيارة بعد نحو شهر من زيارة قام بها وزير خارجية مصر في 27 فبراير/شباط الماضي لسوريا وتركيا تضامنا معهما على خلفية الزلزال المدمر الذي ضربهما في السادس من الشهر ذاته، وذلك لأول مرة منذ 2011.