ما تبعات توجيه تهم جنائية إلى ترامب على حملته الرئاسية؟

أدى توجيه تهم جنائية إلى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى إغراق حملته الانتخابية في حالة من عدم اليقين، خصوصا أنها المرة الأولى التي يواجه فيها رئيس أميركي سابق تهما كهذه.

ولعل الخطر الرئيسي الذي يواجهه المرشح ترامب هو أن تبتعد عنه القاعدة الناخبة للجمهوريين المعتدلين والمستقلين التي يمكن أن ترى في توجيه التهم إليه أمام المحكمة الجنائية في نيويورك خطا أحمر لا يمكن تجاوزه في اختيارها من سيمثل الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية.

ويتهم ترامب بدفع مبلغ 130 ألف دولار إلى ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز -واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد- لشراء صمتها قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

الإمساك بزمام الأمور

وتوجيه تهمة كهذه يمكن أن يمهد الطريق أمام سلسلة متاعب قضائية أخرى، فترامب مستهدف أيضا بتحقيق حول إدارة محفوظات البيت الأبيض وممارسة ضغوط انتخابية في ولاية جورجيا الأميركية، وفي هذا الملف الأخير وعدت فاني ويليس المدعية العامة الديمقراطية في مقاطعة فولتون بولاية جورجيا بقرار "وشيك".

ورغم المخاطر المتوقعة سياسيا على ترامب فإن توجيه التهمة يمكن أيضا أن يفيد المرشح الرئاسي الذي لم تستعد حملته حتى الآن الزخم المرجو.

وقال جوليان زيليزر الأستاذ في جامعة برينستون لوكالة الصحافة الفرنسية "معظم المرشحين للرئاسة كانوا سيشعرون بالهلع من تبعات مثل هذه القصة، من العلاقة مع نجمة أفلام إباحية إلى نص اتهام".

وأضاف الخبير السياسي "لكن إحدى أبرز مواهب ترامب هي الاستفادة من الهجمات التي يتعرض لها".

وبعد أن فاز بالسلطة في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 في سيناريو سياسي غير مسبوق لم يتوقعه أحد تقريبا يمكن أن يعمل ترامب على استغلال الأمر ولعب دور المرشح المتمرد، فالملياردير النيويوركي لا يفوت أي فرصة لإبراز موقفه المعروف كزعيم قريب من مناصريه الأميركيين (معظمهم من البيض وكبار السن إلى حد ما) يحارب "الفساد الهائل" في واشنطن.

وسبق أن وجه أولى رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بجمع التبرعات، داعيا مناصريه إلى تقديم ما بين 24 و250 دولارا "للوقوف إلى جانب الرئيس ترامب في هذه الفترة الحاسمة".





واعتبر السيناتور الجمهوري النافذ ليندسي غراهام السبت الماضي أن "مدعي نيويورك فعل أكثر من أي شخص آخر في الولايات المتحدة لمساعدة دونالد ترامب في انتخابه رئيسا للولايات المتحدة"، واصفا الملاحقات في نيويورك بأنها "انتقائية".

وبعدما تخلى عنه قسم من اليمين المحافظ بعد الهجوم على الكونغرس الأميركي تمكن الرئيس السابق في بضعة أشهر من استعادة الإمساك بزمام الأمور إلى حد كبير، وتجنب تأثيرات الفضائح التي تلاحقه، وكأنها بفعل التراكم لم تعد تترك أي أثر عليه.

موقف حرج

ومعظم استطلاعات الرأي -التي يجب النظر إليها بتأن- ما زالت تظهر أن الرئيس السابق الذي يتعامل بارتياح شديد مع الحشود سيفوز في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري بفارق كبير.

وقد امتنع أغلبية المرشحين المنافسين للرئيس السابق في الانتخابات التمهيدية للجمهوريين عن انتقاد ترامب بسبب متاعبه القضائية حرصا على عدم إثارة غضب زعيم حزبهم وقاعدته الانتخابية التي قد تكون مفيدة في مساعيهم للوصول إلى البيت الأبيض.

ويقول جوليان زيليزر إنهم "في موقف حرج"، لأن "البعض يريد توجيه انتقادات أكثر، ولكنهم يخافون تحديه".

وكان المرشح الوحيد المحتمل الذي تطرق إلى الموضوع هو رون ديسانتيس حاكم فلوريدا الذي أكد أنه لا يعرف ما قد يترتب على "دفع أموال لنجمة إباحية" لإسكاتها، وذلك قبل أن يواجه انتقادات واسعة من معسكر ترامب.