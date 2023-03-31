في ثاني جمعة برمضان.. الاحتلال يُقيد وصول آلاف الفلسطينيين من الضفة للصلاة في المسجد الأقصى

فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة قيودا على وصول آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى مدينة القدس؛ لأداء صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان بالمسجد الأقصى.

وقال شهود عيان إن جيش الاحتلال عزز قواته على المعابر المؤدية إلى مدينة القدس، ودقق في هويات الفلسطينيين ورفض دخول بعضهم.

وحشدت شرطة الاحتلال نحو ألفين من عناصرها في أنحاء المدينة خصوصا في البلدة القديمة ومحيطها، كما عزز جيش الاحتلال وجوده على الحواجز العسكرية بين الضفة الغربية والقدس.

وشهد معبر قلنديا شمالي القدس وحاجز 300 جنوبي المدينة ازدحاما كبيرا على بوابات الدخول من الضفة باتجاه القدس.

وأشار الشهود إلى أن القوات الإسرائيلية رفضت دخول عدد كبير من الرجال والسيدات بذرائع أمنية.

وذكرت إحدى الفلسطينيات وتدعى رنا داود أن القوات الإسرائيلية لم تسمح لها بالدخول إلى القدس عبر حاجز قلنديا العسكري بدعوى أنها مرفوضة أمنيا.

وأشارت إلى أن "القرار الإسرائيلي ادّعى السماح لجمع النساء بالدخول إلى المدينة المقدسة، ولكن على أرض الواقع هناك تشديدات كبيرة".

بدورها، قالت أمان حسين، وهي والدة معتقل في السجون الإسرائيلية، إن سلطات الاحتلال رفضت السماح لها بدخول مدينة القدس بذريعة أمنية.

ونددت حسين بقرار القوات الإسرائيلية، وقالت "بأي حق يمنع الفلسطيني من دخول مدينة القدس والصلاة في المسجد الأقصى؟".

وبخصوص غزة، أعلن منسق أعمال الاحتلال في الحكومة الإسرائيلية أنه سيُسمح لعدد محدود من الفلسطينيين من القطاع بدخول القدس، وسيشمل ذلك الرجال ممن تجاوزوا 55 عاما والنساء ممن تجاوزن 50 عاما.

والجمعة الماضية فرضت إسرائيل قيودا على وصول الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى القدس لأداء صلاة الجمعة الأولى في شهر رمضان بالأقصى.

وقبيل الشهر الفضيل، أصدرت إسرائيل قرارا بشأن دخول سكان الضفة الغربية إلى القدس الشرقية لأداء صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى.

وبموجب القرار، تسمح السلطات الإسرائيلية للنساء بكل الأعمار، والأطفال الذكور حتى 12 عاما، والرجال فوق 55 عاما، بالوصول إلى القدس من دون تصاريح سابقة، بينما تشترط الحصول على تصريح الصلاة خلال رمضان على الرجال من 45 إلى 55 عاما. ولا تشمل الإجراءات الجديدة سكان قطاع غزة، إذ تحظر السلطات الإسرائيلية وصولهم إلى القدس إلا بعد الحصول على تصاريح خاصة.​​​​​​​