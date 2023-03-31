عاجل | وزارة الدفاع التايوانية: 9 طائرات صينية مقاتلة اخترقت خط منتصف مضيق تايوان

عاجل | وزارة الدفاع التايوانية: تحركات الصين تخلق توترا عميقا في مضيق تايوان

عاجل | رئيسة تايوان: عدم استقرار مضيق تايوان سيؤدي إلى مخاطر اقتصادية وأمنية خطيرة على العالم

عاجل | رئيسة تايوان: سنواصل العمل مع الولايات المتحدة وغيرها من الدول لإثبات أن الديمقراطية يمكن أن تنجح