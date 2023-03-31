عاجل | وزارة الدفاع التايوانية: 9 طائرات صينية مقاتلة اخترقت خط منتصف مضيق تايوان
31/3/2023-|آخر تحديث: 31/3/202310:07 AM (مكة المكرمة)
عاجل | وزارة الدفاع التايوانية: 9 طائرات صينية مقاتلة اخترقت خط منتصف مضيق تايوان
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المصدر : الجزيرة