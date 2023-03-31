سوريا: عدوان إسرائيلي جديد في محيط دمشق

أعلن مصدر عسكري سوري إصابة عسكريين اثنين ووقوع أضرار مادة جراء عدوان إسرائيلية جديد استهدف بالصواريخ نفاطا في محيط مدينة دمشق.

وقال المصدر في تصريح لوكالة الأنباء السورية/سانا/ أنه "حوالي الساعة الواحدة وعشرين دقيقة من فجر اليوم(الجمعة بالتوقيت المحلي) نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بعدد من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا

الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها".

وأضاف المصدر: إن العدوان "أدى إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية بسماع دوي ستة انفجارات قوية في مناطق جنوب وغرب العاصمة دمشق، مشيرة على أن الدفاعات الجوية التابعة للجيش السوري أطلقت مضادات أرضية.

وهذا الهجوم هو الثاني خلال 24 ساعة حيث أكد مصدر عسكري سوري أن الهجوم الأول فجر أمس الخميس أدى إلى إصابة عسكريين اثنين ووقوع بعض الخسائر المادية.

من جهتها أكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية أن "العدوان الإسرائيلي الإرهابي على محيط دمشق هو استمرار للنهج الفاشي تجاه شعوب ودول المنطقة"، مشددة على ضرورة وضع حد لهذه الاعتداءات كي تنعم المنطقة بالسلام.

ومنذ منتصف مارس/آذار 2011، تشن إسرائيل مئات الغارات على سوريا، وتقول إن الهدف منها منع إيران من ترسيخ وجودها العسكري هناك.

وتأتي هذه التطورات بعد أيام من إعلان وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن طائرة مسيرة قصفت منشأة صيانة في قاعدة للتحالف قرب الحسكة شمال شرقي

سوريا الأسبوع الماضي، ما أسفر عن مقتل متعاقد أميركي وإصابة متعاقد أميركي آخر بالإضافة إلى 5 من أفراد القوات الأمريكية. ويعتقد أن الطائرة المسيرة مصدرها إيران.