أول رئيس أميركي توجه له اتهامات جنائية.. هيئة محلفين تتهم ترامب بدفع أموال لممثلة إباحية

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" (The New York Times) الأميركية مساء الخميس إن هيئة محلفين كبرى في منهاتن بمدينة نيويورك وجهت اتهامات للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بعد تحقيق حول دفعه أموالا لإسكات ممثلة إباحية، بينما أكد ترامب أنه بريء تماما.

ونقلت الصحيفة عمن أسمتهم مسؤولين مطلعين قولهم إنه من المرجح إعلان لائحة الاتهام ضد ترامب في الأيام المقبلة.

وقال مراسل الجزيرة في واشنطن محمد العلمي إن هذه المرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة التي تُوجّه فيها اتهامات جنائية لرئيس أميركي سابق أو رئيس في المنصب.

وقد تؤثر الاتهامات، التي أعقبت تحقيقا قاده ألفين براج المدعي العام في منهاتن المنتمي للحزب الديمقراطي، على سباق الانتخابات الرئاسية في 2024.

وفي أول رد على القرار، قال ترامب في بيان إنه بريء تماما وإن اتهامه استمرار للتدخل في الانتخابات ونهج الاضطهاد السياسي.

وقال ترامب في السابق إنه سيواصل حملته للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات إذا وُجهت له اتهامات جنائية.

وقبل أيام، قال ترامب أمام آلاف من مؤيديه خلال أول مهرجان انتخابي له في مدينة واكو إن "مدعي نيويورك تحت رعاية وتوجيه من وزارة اللاعدل، يحقق معي بشيء ليس جناية ولا جنحة ولا علاقة غرامية".

ودعا ترامب (76 عاما) -الذي واجه إجراءات عزل بتهمة التحريض على تمرد- أنصاره للاحتجاج تنديدا بألفين براغ المدعي العام لمانهاتن، وتوقع الرئيس السابق أن يتم "توقيفه" من دون أن يقدم إثباتا على ذلك.

ويُعتقد أن ترامب هو الأوفر حظا بفارق كبير للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية عام 2024.

وامتنع المنافسون المحتملون الآخرون -الذين يتقدمهم رون ديسانتيس حاكم فلوريدا- في البداية عن انتقاد ترامب، لكنهم بدؤوا في الفترة الأخيرة ينتقدون شخصيته والفضائح المتواصلة المحيطة به.

ويواجه ترامب تحقيقا فدراليا على خلفية مساعيه لقلب نتيجة انتخابات 2020 التي خسر فيها، والتحريض على أعمال شغب أوقعت قتلى في الكابيتول قام بها أنصاره لمنع نقل السلطة إلى جو بايدن.