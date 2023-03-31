عاجل | مدفيديف: الناتو يسعى لتسخين الوضع ونقل الأزمة إلى مرحلة اللاعودة وفعليا افتعال حرب عالمية ثالثة
31/3/2023-|آخر تحديث: 31/3/202304:32 PM (مكة المكرمة)
عاجل | مدفيديف: الناتو يسعى لتسخين الوضع ونقل الأزمة إلى مرحلة اللاعودة وفعليا افتعال حرب عالمية ثالثة
عاجل | نائب رئيس مجلس الأمن الروسي:
- مفهوم لنا أن قوات حفظ السلام التابعة للناتو ستدخل المواجهة إلى جانب عدونا
- الناتو اخترع فكرة قوات حفظ سلام بأوكرانيا لفرض سلام يلائمه على خط المواجهة بالقوة
- أي قوات حفظ سلام على الخطوط الأمامية بأوكرانيا دون موافقتنا يجب القضاء عليها
المصدر : الجزيرة