حرب روسيا وأوكرانيا
أخبار|روسيا

عاجل | مدفيديف: الناتو يسعى لتسخين الوضع ونقل الأزمة إلى مرحلة اللاعودة وفعليا افتعال حرب عالمية ثالثة

31/3/2023-|آخر تحديث: 31/3/202304:32 PM (مكة المكرمة)

عاجل | مدفيديف: الناتو يسعى لتسخين الوضع ونقل الأزمة إلى مرحلة اللاعودة وفعليا افتعال حرب عالمية ثالثة

عاجل | نائب رئيس مجلس الأمن الروسي:

  • مفهوم لنا أن قوات حفظ السلام التابعة للناتو ستدخل المواجهة إلى جانب عدونا
  • الناتو اخترع فكرة قوات حفظ سلام بأوكرانيا لفرض سلام يلائمه على خط المواجهة بالقوة
  • أي قوات حفظ سلام على الخطوط الأمامية بأوكرانيا دون موافقتنا يجب القضاء عليها
المصدر : الجزيرة