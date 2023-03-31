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عاجل | سبوتنيك: بوتين يقيل سفيري روسيا لدى لاتفيا وإستونيا

31/3/2023-|آخر تحديث: 31/3/202312:55 PM (مكة المكرمة)

عاجل | سبوتنيك: بوتين يقيل سفيري روسيا لدى لاتفيا وإستونيا

المصدر : الجزيرة