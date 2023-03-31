شهد تلاوة القرآن وأداء الصلاة.. مجلس العموم البريطاني يستضيف إفطارا رمضانيا

استضاف رئيس مجلس العموم البريطاني، السير ليندسي هويل، إفطارًا جماعيا في مقر مجلس العموم بالعاصمة لندن، وأشرفت على تنظيمه "المجموعة البرلمانية لجميع الأحزاب حول المسلمين البريطانيين" (APPG).

The APPG on British Muslims’ Big Iftar 2023 was hosted by @CommonsSpeaker last night. An amazing evening, full of amazing people coming together to break fast, to remember and to celebrate so much, including 10 years of great work by @RamadanTent 👏 📸 @ShaFoShizzle pic.twitter.com/l3PtLnjN4i — British Muslims (@APPGBritMuslims) March 30, 2023

📸 MCB Secretary General @ZaraM01 attended the APPG British Muslims’ Big #Iftar last night, hosted by @CommonsSpeaker at the iconic Speaker’s House. ✨Partnering with @RamadanTent celebrating their 10th anniversary supporting greater community building and outreach. pic.twitter.com/NyQWVR1WQA — MCB (@MuslimCouncil) March 30, 2023

وتضمن الإفطار الجماعي -الذي أقيم أول أمس الأربعاء- وحضره نواب مسلمون وشخصيات إسلامية بارزة ومواطنون، فعالياتٍ مختلفة مثل تلاوة القرآن الكريم وإلقاء الخُطَب من قبل بعض المتحدثين وعزف الموسيقى.

The evening would not have been possible without the amazing guests from all around the UK. Finally, of course no Iftar is complete, without the food. Thank you to @RoyalNawaabUK for providing an amazing 5 star meal to top the evening. Ramadan Kareem 🌙 pic.twitter.com/ppox12iJia — British Muslims (@APPGBritMuslims) March 30, 2023

وألقى رئيس مجلس العموم، السير ليندسي هويل، خطابًا أمام الحاضرين مرحبًا بهم، كما أُقيمت الصلاة في أرجاء المجلس أثناء تلك الليلة.

Last night I joined the @APPGBritMuslims Big Iftar hosted by the @CommonsSpeaker. It was fantastic to come together to break our fast and hear the beautiful music which was played live. Congratulations to @RamadanTent for 10 years of your great work. pic.twitter.com/BxChOGpymD — Afzal Khan MP (@Afzal4Gorton) March 30, 2023

وفي 23 مايو/أيار 2019، استضاف رئيس مجلس العموم السابق جون بيركو مأدبة ⁧‫إفطار رمضاني في ⁧‫البرلمان،‬ واستُهِل الحفل أيضا بتلاوة آيات من ⁧‫كتاب الله العزيز‬⁩.

وفي العام ذاته، احتفى مجلس العموم بشهر رمضان من خلال المشاركة في إفطار جماعي بميدان ترافالغار بالعاصمة، بالتعاون مع مشروع الخيمة الرمضانية والذي قدم فيه ألف وجبة إفطار.

وتأسست المجموعة البرلمانية لجميع الأحزاب حول المسلمين البريطانيين (إيه بي بي جي) في 18 يوليو/تموز 2017 بهدف مواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا، وتضم أعضاء من مجلسي العموم واللوردات.

وحسب مكتب الإحصاء البريطاني "أو إن إس" (ONS) فإن نسبة المسلمين في إنجلترا وويلز ارتفعت بمقدار 1.2 مليون خلال السنوات العشر الأخيرة، ليصل عددهم إلى 3.9 ملايين عام 2021.

ويتركز وجود المسلمين في بريطانيا في 5 مدن، بينها برمنغهام وبرادفورد ومانشستر، ويوجد أكثر من 250 مسجدا بالمملكة المتحدة.