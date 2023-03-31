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شهد تلاوة القرآن وأداء الصلاة.. مجلس العموم البريطاني يستضيف إفطارا رمضانيا

مجلس العموم البريطاني يستضيف إفطارا رمضانيا
رئيس مجلس العموم البريطاني يلقي كلمة خلال استضافة إفطار رمضاني (مواقع التواصل)
31/3/2023

استضاف رئيس مجلس العموم البريطاني، السير ليندسي هويل، إفطارًا جماعيا في مقر مجلس العموم بالعاصمة لندن، وأشرفت على تنظيمه "المجموعة البرلمانية لجميع الأحزاب حول المسلمين البريطانيين" (APPG).

وتضمن الإفطار الجماعي -الذي أقيم أول أمس الأربعاء- وحضره نواب مسلمون وشخصيات إسلامية بارزة ومواطنون، فعالياتٍ مختلفة مثل تلاوة القرآن الكريم وإلقاء الخُطَب من قبل بعض المتحدثين وعزف الموسيقى.

وألقى رئيس مجلس العموم، السير ليندسي هويل، خطابًا أمام الحاضرين مرحبًا بهم، كما أُقيمت الصلاة في أرجاء المجلس أثناء تلك الليلة.

وفي 23 مايو/أيار 2019، استضاف رئيس مجلس العموم السابق جون بيركو مأدبة ⁧‫إفطار رمضاني في ⁧‫البرلمان،‬ واستُهِل الحفل أيضا بتلاوة آيات من ⁧‫كتاب الله العزيز‬⁩.

 

 

وفي العام ذاته، احتفى مجلس العموم بشهر رمضان من خلال المشاركة في إفطار جماعي بميدان ترافالغار بالعاصمة، بالتعاون مع مشروع الخيمة الرمضانية والذي قدم فيه ألف وجبة إفطار.

وتأسست المجموعة البرلمانية لجميع الأحزاب حول المسلمين البريطانيين (إيه بي بي جي) في 18 يوليو/تموز 2017 بهدف مواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا، وتضم أعضاء من مجلسي العموم واللوردات.

وحسب مكتب الإحصاء البريطاني "أو إن إس" (ONS) فإن نسبة المسلمين في إنجلترا وويلز ارتفعت بمقدار 1.2 مليون خلال السنوات العشر الأخيرة، ليصل عددهم إلى 3.9 ملايين عام 2021.

ويتركز وجود المسلمين في بريطانيا في 5 مدن، بينها برمنغهام وبرادفورد ومانشستر، ويوجد أكثر من 250 مسجدا بالمملكة المتحدة.

المصدر : الجزيرة + وكالة سند + مواقع التواصل الاجتماعي