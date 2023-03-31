أخبار|فلسطين

جماعات يهودية تغري المستوطنين بمكافآت مالية لذبح قرابين الفصح في الأقصى

A group of Ultra Orthodox Jews, yeshiva students standing in front of the Western Wall, Temple Mount and Al ...
حركة "عائدون لجبل الهيكل" تحث المستوطنين على ذبح قرابين عيد الفصح في الأقصى (شترستوك)
31/3/2023

دعت جماعات الهيكل المتطرفة ومنظمات إسرائيلية، اليوم الجمعة، المستوطنين إلى ذبح قرابين في المسجد الأقصى المبارك خلال عيد الفصح اليهودي، وسط تقديم إغراءات مالية لمن ينجحون في ذبح قرابينهم.

وطالبت جماعات الهيكل المستوطنين، بالتجمع الأحد المقبل لحضور تدريب على ذبح قرابين عيد الفصح اليهودي قرب المسجد الأقصى.

وحثت حركة "عائدون لجبل الهيكل" المستوطنين على محاولة ذبح قرابين عيد الفصح اليهودي داخل باحات الأقصى خلال جولات الاقتحام في العيد الذي يمتد بين 5 و12 أبريل/نيسان المقبل.

وخصصت الحركة مكافآت مالية لمجرد المحاولة بهدف تشجيع المستوطنين على حمل القرابين والتوجه بها نحو الأقصى وذبحها.

ونشرت الحركة عبر حسابها على تويتر قائلة "المستوطن الذي تم إيقافه وهو في طريقه إلى ذبح القربان ستعوضه الحركة بمبلغ 500 شيكل (حوالي 138 دولارا)، وإذا ضبط وبحوزته القربان سيكون التعويض 1200 شيكل (حوالي 332 دولارا)، وإذا ضبط داخل باحات الأقصى سيكون التعويض 2500 شيكل (حوالي 691 دولارا)، وإذا نجحوا في ذبح القربان داخل باحات الأقصى سيحصلون على مكافأة مالية قدرها 20 ألف شيكل (حوالي 5534 دولارا)".

وناشد 15 حاخاما يهوديا، أمس الخميس، رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، السماح لهم بذبح قرابين عيد الفصح في باحات المسجد الأقصى.

وتوعد حاخام متطرف بذبح الخراف داخل المسجد الأقصى بالقوة، وفي وضح النهار يوم الأربعاء الموافق 5 أبريل/نيسان المقبل، بعد إطلاق جماعات المستوطنين دعوات للتجمع ما بين الساعة 3:50 عصرا وحتى الساعة 7 مساءً عند الأقصى، لتقديم القرابين.

ويرتبط عيد الفصح اليهودي بفكرة "الخلاص"، وحسب الرواية التوراتية، "أتى هذا الخلاص عندما اهتدى اليهود إلى ذبح القربان الحيواني، والدم هو الدلالة على مصدر الخلاص"، وفق زعمهم.

وفي المقابل، صدرت دعوات فلسطينية بشد الرحال إلى الأقصى المبارك والرباط والاعتكاف فيه خلال الأيام المقبلة لمواجهة اقتحامات المستوطنين، وسط تحذيرات فلسطينية من مخططات اقتحام المسجد وذبح القرابين في ساحاته.

المصدر : الجزيرة + وكالة سند + مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي