جماعات يهودية تغري المستوطنين بمكافآت مالية لذبح قرابين الفصح في الأقصى

دعت جماعات الهيكل المتطرفة ومنظمات إسرائيلية، اليوم الجمعة، المستوطنين إلى ذبح قرابين في المسجد الأقصى المبارك خلال عيد الفصح اليهودي، وسط تقديم إغراءات مالية لمن ينجحون في ذبح قرابينهم.

وطالبت جماعات الهيكل المستوطنين، بالتجمع الأحد المقبل لحضور تدريب على ذبح قرابين عيد الفصح اليهودي قرب المسجد الأقصى.

وحثت حركة "عائدون لجبل الهيكل" المستوطنين على محاولة ذبح قرابين عيد الفصح اليهودي داخل باحات الأقصى خلال جولات الاقتحام في العيد الذي يمتد بين 5 و12 أبريل/نيسان المقبل.

وخصصت الحركة مكافآت مالية لمجرد المحاولة بهدف تشجيع المستوطنين على حمل القرابين والتوجه بها نحو الأقصى وذبحها.

🔴 "جماعات الهيكل المزعوم" و"حركة نعود للجبل" تعلن عن مبالغ مالية كمكافآت للمستوطنين الذين يحاولون ذبح "قربان" في المسجد الأقصى خلال "عيد الفصح اليهودي". ▫️"سُتقدم لمن يتمكن من ذبح "القربان" 25 ألف شيقل، و2500 شيقل في حال تم اعتقال نشطائها داخل الأقصى وبحوزتهم "القربان" pic.twitter.com/D5Zcu7YMDj — ساحات 🇵🇸 (@Sa7atPlBreaking) March 31, 2023

ونشرت الحركة عبر حسابها على تويتر قائلة "المستوطن الذي تم إيقافه وهو في طريقه إلى ذبح القربان ستعوضه الحركة بمبلغ 500 شيكل (حوالي 138 دولارا)، وإذا ضبط وبحوزته القربان سيكون التعويض 1200 شيكل (حوالي 332 دولارا)، وإذا ضبط داخل باحات الأقصى سيكون التعويض 2500 شيكل (حوالي 691 دولارا)، وإذا نجحوا في ذبح القربان داخل باحات الأقصى سيحصلون على مكافأة مالية قدرها 20 ألف شيكل (حوالي 5534 دولارا)".

כמו בכל שנה, גם השנה אנחנו מבטיחים פיצוי כספי לכל מי שיעצר בדרך להקרבת קרבן פסח! הקרבת – גאלת!

נעצרת – ניצחת! רוצים קרבן פסח – עכשיו!#קרבן_פסח_תשפג pic.twitter.com/9Gv29rsZxx — חוזרים להר (@CozrimLahar) March 31, 2023

وناشد 15 حاخاما يهوديا، أمس الخميس، رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، السماح لهم بذبح قرابين عيد الفصح في باحات المسجد الأقصى.

في خطورة غير مسبوقة.. 15 حاخاماً من حزب "الصهيونية الدينية" يطلبون من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير السماح لهم بـ "ذبح قرابين عيد الفصح" في #المسجد_الأقصى#الجزيرة pic.twitter.com/zTABLDVxYj — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) March 30, 2023

وتوعد حاخام متطرف بذبح الخراف داخل المسجد الأقصى بالقوة، وفي وضح النهار يوم الأربعاء الموافق 5 أبريل/نيسان المقبل، بعد إطلاق جماعات المستوطنين دعوات للتجمع ما بين الساعة 3:50 عصرا وحتى الساعة 7 مساءً عند الأقصى، لتقديم القرابين.

دعوات للمستوطنين للتجمع يوم الأربعاء القادم عند المسجد الأقصى لتقديم ذبيحة عيد الفصح. الاصرار حقيقي هذه المرة pic.twitter.com/NO9vp5mRW4 — Hanzala (@Hanzpal2) March 31, 2023

دعوات مكثفة لذبح القرابين في الاقصى يوم الاربعاء القادم

الالاف سجلوا حضورهم من المستوطنين على مواقع التعبئة عندهم ويتوقع ان يصل العدد 60 ألف

15 حاخاماً من "الصهيونية الدينية" يناشدون نتنياهو وبن غبير للسماح لهم بذبح القرابين خلال ما يسمى "عيد الفصح" اليهودي.#قم_واحمي_الاقصى pic.twitter.com/nEVvow4OlX — أركــــــــــان (@ar2aan) March 30, 2023

أحد المستوطنين رداً على دعوات منظمة "عائدون إلى جبل الهيكل" لذبح القرابين خلال عيد الفصح: أنا جاهز لتقديم الذبيحة، وأنتم؟ "مرفِقًا صورة للقرابين التي ينوي ذبحها في المسجد الأقصى" كارثة.. pic.twitter.com/4NuIudQNb6 — 𓂆🕊Enas (@enas9993) March 29, 2023

ويرتبط عيد الفصح اليهودي بفكرة "الخلاص"، وحسب الرواية التوراتية، "أتى هذا الخلاص عندما اهتدى اليهود إلى ذبح القربان الحيواني، والدم هو الدلالة على مصدر الخلاص"، وفق زعمهم.

وفي المقابل، صدرت دعوات فلسطينية بشد الرحال إلى الأقصى المبارك والرباط والاعتكاف فيه خلال الأيام المقبلة لمواجهة اقتحامات المستوطنين، وسط تحذيرات فلسطينية من مخططات اقتحام المسجد وذبح القرابين في ساحاته.

برباطنا نحميه..

7 أيام تفصل المسجد الأقصى عن اقتحامات ما يسمى عيد "الفصح العبري" pic.twitter.com/gScqqXhWYo — 𓂆 🇵🇸يا ثورة (@Palestinetawra) March 30, 2023