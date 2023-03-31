بعد قرار تركيا الحاسم.. أمين عام الناتو: فنلندا ستنضم رسميا للحلف في غضون أيام

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ إن فنلندا ستنضم رسميا للحلف في غضون أيام بعد قرار تركيا المصادقة على انضمامها.

وأضاف ستولتنبرغ أنه "بمصادقة دول حلف شمال الأطلسي الثلاثين على بروتوكول الانضمام… ستنضم فنلندا إلى تحالفنا رسميا في الأيام المقبلة".

وطلبت فنلندا والسويد الانضمام إلى للناتو بعد حرب روسيا مع أوكرانيا لكن كان لابد من موافقة تركيا والمجر على هذا الانضمام، حيث وافق البرلمان التركي أمس الخميس على بروتوكول انضمام فنلندا بعد موافقة المجر قبلها، في حين ما تزال أنقرة تطالب السويد ببعض الالتزامات للموافقة على انضمامها أيضا.

واحتفت هلسنكي بقرار البرلمان التركي، ونشرت وزارة الخارجية الفنلندية لاحقا رسالة شكر باللغة التركية عبر تويتر بعد موافقة البرلمان التركي على البروتوكول.

ووصف ستولتنبرغ انضمام فنلندا بأنه "الأسرع في التاريخ الحديث للحلف"، معربا عن أمله أن يتم استقبال السويد عضوا في التحالف "بأقرب وقت ممكن".

وكتب ستولتنبرغ في تغريدة "أتطلع إلى رفع علم فنلندا في مقر الحلف الأطلسي خلال الأيام المقبلة"، وذلك قبل اجتماع وزراء خارجية الحلف في الرابع والخامس من أبريل/ نيسان في بروكسل.

وأضاف "آمل في أن استقبل في أقرب وقت ممكن السويد بصفتها عضوا كامل العضوية في حلف شمال الأطلسي".

ولا يزال يفترض أن يصادق الرئيس التركي رجب طيب اردوغان على موافقة البرلمان التركي على انضمام فنلندا لكن كل شيء جاهز في مقر الحلف لرفع علم فنلندا إلى جانب أعلام الأعضاء ال30 الباقين في الحلف.

وأضاف ستولتنبرغ أن "فنلندا ستنضم رسميا إلى حلفنا في الأيام المقبلة. انضمامها سيجعل فنلندا أكثر أمانا والحلف الأطلسي أقوى".

وقال إن "فنلندا لديها قوات كفوءة جدا وتملك قدرات متقدمة ومؤسسات ديمقراطية قوية. بالتالي فإنها ستقدم الكثير لحلفنا".