انطلقت في تركيا مرحلة الدعاية الانتخابية لمرشحي رئاسة الجمهورية، وذلك بعد نشر اللجنة العليا للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين في الجريدة الرسمية.

ونشر قرار اللجنة العليا في الجريدة الرسمية اليوم الجمعة قائمة المرشحين النهائية لانتخابات الرئاسة المزمع إجراؤها مع الانتخابات البرلمانية الـ28 يوم الأحد 14 مايو/أيار 2023.

ووفقا للقرار، أصبح كل من الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان مرشحا عن تحالف الشعب، وكمال كليجدار أوغلو مرشحا عن تحالف الأمة، وسنان أوغان مرشحا عن تحالف أتا (الأجداد)، ومحرم إينجة مرشحا بعد حصوله على 114 ألف توقيع من الناخبين الأتراك.

وبذلك، يمكن لمرشحي الرئاسة القيام بالدعاية الانتخابية حتى 13 مايو/أيار 2023، أي قبل يوم واحد من موعد الانتخابات.

وفي حال لم تحسم الانتخابات الرئاسية في الجولة الأولى تجري الدعاية الانتخابية خلال الفترة من 15 إلى 27 مايو/أيار المقبل، وتجري الجولة الثانية في 28 من الشهر ذاته.