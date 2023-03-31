الولايات المتحدة تكشف عن سعي روسيا بنشاط لشراء أسلحة من كوريا الشمالية

كشفت الولايات المتحدة أن موسكو تسعى لإبرام صفقة جديدة مع بيونغ يانغ لشراء أسلحة إضافية مقابل الغذاء لدعم حربها في أوكرانيا، في حين حددت واشنطن هوية الوسيط بين روسيا وكوريا الشمالية.

وقال منسق الاتصال الإستراتيجي بمجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي إن الحرب المستمرة منذ عام أجبرت روسيا على التحول إلى أنظمة مارقة لمحاولة الحصول على أسلحة ومعدات لدعم عملياتها العسكرية في أوكرانيا، لكن بيونغ يانغ تنفي المزاعم الأميركية.

وأضاف كيربي -في مؤتمر صحفي- أن ذلك يرجع جزئيا إلى العقوبات الشاملة والقيود المفروضة على الصادرات التي فرضناها.

وأعرب عن قلق بلاده من احتمال تقديم كوريا الشمالية مزيدا من الدعم للعمليات العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، قائلا "لدينا معلومات جديدة تشير إلى أن روسيا تسعى بنشاط للحصول على ذخيرة إضافية من بيونغ يانغ".

وإذا نجحت صفقة شراء روسيا أسلحةً من بيونغ يانغ، فإنها ستكون المرة الثانية من نوعها بعد تزويد الأخيرة في وقت سابق مجموعة فاغنر -وهي شركة عسكرية خاصة متحالفة بشكل وثيق مع الرئاسة الروسية- بصواريخ أواخر عام 2022، وفقًا للمخابرات الأميركية.

ومن خلال الصفقة المحتملة ستحصل روسيا على أكثر من 20 نوعًا من الأسلحة والذخيرة من كوريا الشمالية، وتخطط موسكو لإرسال وفد إلى بيونغ يانغ للاتفاق على تقديم الطعام مقابل الأسلحة، وفقًا للبيت الأبيض.

وشدد المسؤول الأميركي على أن أي صفقة أسلحة بين كوريا الشمالية وروسيا تنتهك بشكل مباشر العديد من قرارات مجلس الأمن الدولي.

واختتم كيربي حديثه قائلا إن بلاده أحيطت علما بالتصريحات الأخيرة لكوريا الشمالية بأنها لن تقدم أو تبيع أسلحة لروسيا، ونحن مستمرون في مراقبة هذا الأمر عن كثب.

هوية الوسيط

في الأثناء، قالت الولايات المتحدة الخميس إنها فرضت عقوبات على مواطن سلوفاكي لمحاولته ترتيب صفقة أسلحة من كوريا الشمالية إلى روسيا، لمساعدة موسكو على تعويض المعدات العسكرية التي فقدتها في حربها مع أوكرانيا.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إنها فرضت عقوبات على المواطن السلوفاكي آشوت مكريتشيف "لمحاولته القيام، بشكل مباشر أو غير مباشر، باستيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أسلحة أو مواد متعلقة بها إلى أو في أو من جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية".

وقالت وزارة الخزانة إن مكريتشيف عمل بين أواخر 2022 وأوائل 2023 مع مسؤولين كوريين شماليين للحصول على أكثر من 20 نوعا من الأسلحة والذخيرة لروسيا مقابل مواد تتعدد ما بين طائرات تجارية ومواد خام وسلع أولية لإرسالها إلى كوريا الشمالية.