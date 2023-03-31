جرحى في خروج قطارين عن سكتيهما بشكل متزامن في سويسرا

أعلنت الشرطة السويسرية أن قطارين إقليميين خرجا الجمعة عن سكتيهما شمال العاصمة بيرن في حادثين منفصلين وقعا على بُعد عشرات الكيلومترات عن بعضهما، وأوقعا أكثر من 15 جريحا، إصابة واحد منهم على الأقل بالغة.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة فلورينا شينك إن القطار الأول خرج عن مساره بين لوشارتز وبيال، والثاني بعد نحو 20 دقيقة من ذلك في ضواحي بورن زوم هوف.

بدورها، قالت ماغدالينا راست المتحدّثة باسم شرطة كانتون بيرن أن 9 بالغين و3 أطفال أصيبوا بجروح في بلدة بورن زوم هوف التي تبعد نحو 20 كيلومترًا شمال العاصمة. وأوردت شرطة الكانتون عبر تويتر قبيل ذلك أن شخصا أصيب بجروح بالغة.

وأظهرت صور بثها التلفزيون السويسري عربات قطار انقلبت على جانبها الأيسر، ولم يتضح على الفور عدد الركاب الذين كانوا يستقلّون القطارين.

كما لم تحدّد الشرطة إلى الآن أسباب الحادثين المتتاليين.

ورجّحت شركة "آر بي إس" أن تكون الرياح العاتية التي ضربت سويسرا الجمعة سببا في الحادث الذي وقع في بورن زوم هوف.

وتشتهر سويسرا بامتداد شبكة السكك الحديدية وبسرعة النقل عبرها وبموثوقيتها.

ويزور سياح كثر من أنحاء العالم البلد لركوب خطوط معينة تعبر خلال مناظر طبيعية استثنائية في جبال الألب، ومن أجل تسلّق التلال الشديدة الانحدار.

ورغم أن حوادث القطارات ليست نادرة في سويسرا، فإنها عموما لا توقع عددا كبيرا من الضحايا.

وفي عام 2021، قضى ما مجموعه 8 أشخاص وأصيب 47 بجروح خطرة في حوادث القطارات، وفق أرقام المكتب الفدرالي للإحصاء.

وقال مكتب الإحصاء إنه "بشكل عام، انخفض عدد ضحايا حوادث السكك الحديدية بشكل ملحوظ في العقود الأخيرة".