4 قتلى من الشرطة الباكستانية وطالبان باكستان تتبنى العملية

أعلنت السلطات الباكستانية مقتل 4 شرطيين اليوم الخميس في انفجار عبوة ناسفة وُضعت على جانب طريق في شمال غربي البلاد، في هجوم تبنّته حركة طالبان الباكستانية.

وانفجرت العبوة الناسفة عندما كان الشرطيون على متن عربة مدرعة تقلهم لمساعدة زملاء لهم محاصرين في مركز للشرطة في منطقة لاكي مروات.

وقال المسؤول المحلي محمد أشفق لوكالة الصحافة الفرنسية إن الشرطيين الأربعة سقطوا ضحايا "عمل إرهابي مخطط له". ومن بين الضحايا ضابط كبير هو إقبال مهمند.

وتبنّت الهجوم حركة طالبان الباكستانية التي تتّهم مهمند بأنه مسؤول عن مقتل مقاتلين.

وكانت مجموعة مسلحة هاجمت مساء أمس الأربعاء مركزا للشرطة بنيران كثيفة في منطقة لاكي مروات، واستهدفت لاحقا عربة الشرطة بعبوة ناسفة.

وذكرت الشرطة المحلية أن 6 من أفرادها أصيبوا أيضا في الهجوم، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وتقع منطقة لاكي مروات في ولاية خيبر بختونخوا التي تعد قاعدة حركة طالبان الباكستانية.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء شهباز شريف على تويتر عن "حزنه"، وأشاد "بالتضحيات التي لا تُنسى" لعناصر إنفاذ القانون "في الحرب على الإرهاب"، وفق تعبيره.

ووقع الهجوم بعد أيام من مقتل ضابط كبير في وكالة الاستخبارات الباكستانية على يد طالبان، وسط تصاعد أعمال العنف في الأشهر الأخيرة.

وكثف الجيش الباكستاني عملياته في المنطقة المضطربة بعد أن قتل انتحاري 84 شخصا على الأقل، معظمهم من رجال الشرطة في مسجد داخل مقر الشرطة بمدينة بيشاور في يناير/كانون الثاني الماضي.

يذكر أن حركة طالبان الباكستان منفصلة عن طالبان الأفغانية التي توسطت بين الحركة الباكستانية والحكومة، وأدت إلى عقد هدنة بين الطرفين عام 2002 استمرت عدة أشهر.