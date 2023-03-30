13 قتيلا على الأقل في انهيار أرضية معبد في الهند

قضى ما لا يقل عن 13 هندوسيا وأنقذ نحو 10 آخرين، اليوم الخميس، بعد انهيار أرضية معبد في الهند وفق ما أعلنت الشرطة.

وسقط نحو 25 هندوسيا في بئر محاطة بسلالم تستخدم في الطقوس الدينية عندما انهارت أرضية المعبد التي تغطيها تحت ثقل الحضور.

وقال ناروتام ميشرا وزير الداخلية في ولاية ماديا براديش للصحفيين "عثرت الشرطة على 11 جثة في البئر، فيما توفي شخصان متأثرين بإصابتيهما في المستشفى"، وأضاف أن تحقيقا بوشر بالحادث.

وأفاد المسؤول في الشرطة مانيش كابوريا لوكالة الصحافة الفرنسية بأن عمليات الإنقاذ متواصلة، فيما نقل الناجون إلى المستشفى.

وأظهرت لقطات عرضها التلفزيون مسعفين يستعينون بحبال وسلالم للوصول إلى الأشخاص العالقين في البئر.

وكانت معابد الهند تعج الخميس بالمصلين لمناسبة ما يسمى عيد "رام نافامي" الهندوسي.