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13 قتيلا على الأقل في انهيار أرضية معبد في الهند

Women offer prayers at a temple of Hindu goddess Durga, damaged by erosion of river Brahmaputra at Murkata village, about 60 kilometers east of Guwahati, northeastern Assam state, India, Tuesday, Oct. 11, 2022. Two days later, the temple was washed away. The river Brahmaputra has always changed course and reclaimed farmland and villages, but the frequency and severity of the river's destruction has increased in recent years. (AP Photo/Anupam Nath)
معبد هندوسي بولاية آسام في الهند (أسوشيتد برس-أرشيف)
30/3/2023

قضى ما لا يقل عن 13 هندوسيا وأنقذ نحو 10 آخرين، اليوم الخميس، بعد انهيار أرضية معبد في الهند وفق ما أعلنت الشرطة.

وسقط نحو 25 هندوسيا في بئر محاطة بسلالم تستخدم في الطقوس الدينية عندما انهارت أرضية المعبد التي تغطيها تحت ثقل الحضور.

وقال ناروتام ميشرا وزير الداخلية في ولاية ماديا براديش للصحفيين "عثرت الشرطة على 11 جثة في البئر، فيما توفي شخصان متأثرين بإصابتيهما في المستشفى"، وأضاف أن تحقيقا بوشر بالحادث.

وأفاد المسؤول في الشرطة مانيش كابوريا لوكالة الصحافة الفرنسية بأن عمليات الإنقاذ متواصلة، فيما نقل الناجون إلى المستشفى.

وأظهرت لقطات عرضها التلفزيون مسعفين يستعينون بحبال وسلالم للوصول إلى الأشخاص العالقين في البئر.

وكانت معابد الهند تعج الخميس بالمصلين لمناسبة ما يسمى عيد "رام نافامي" الهندوسي.

المصدر : الفرنسية